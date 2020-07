MATORA PROMENILA IMIDŽ PRED SAMO FINALE: Otvoreno pričala o Anabeli, a o ovom zadrugaru nema šta lepo da KAŽE! (FOTO)

Jovana Tomić Matora je govorila je o trećoj sezoni rijaliti programa "Zadruga" u kojoj je učestvovala. Matora je istakla i da se u ovom serijalu sjajno provela, ali da joj je učešće obeležio raskid s Sanjom Stanković.

"Ove sezone sam bila mirna, trudila sam se da budem objektivna. Međutim, meni je ovu sezonu obeležio raskid sa Sanjom, to me je malo i poremetilo. Ja uporno pokušavam da se pomirimo, ali mi to ne ide od ruke. U okej smo odnosima, čujemo se... Samo što ja nju stvarno volim" rekla je Matora.

Matora je zatim pričala i o žestokim svađama između ljubavnika Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković.

"Moje mišljenje o svakoj Majinoj i Janjuševoj svađi je jezivo, katastrofa... Muka mi je više od njegove kuknjave. Ona plače, posle pet minuta se smeje... Sviđa mi se Janjuš kakav je bio na početku" govorila je Matora.

Tokom treće sezone "Zadruge" Matora je uspela da izgladi odnose sa Anabelom Atijas, dok je, kako je istakla potpuno promenila stav o Gagiju Đoganiju. Matora je pričala i o tome kako Sanja gleda na sve to.

"Što se tiče Anabele, da ja imam super odnos s njom. Pružila sam ruku pomirenja, nisam neke stvari zaboravila, ali sam oprostila. Vidim da mnogo pričaju svašta, ali znaš kada ti neko iskreno kaže: "Izvini!", što se Gagija teče ja sam skroz promenila mišljenje o njemu. Nemam lepo mišljenje o njemu. Ja razumem Sanju, ona ima svoje mišljenje, ali nije uticala na mene" dodala je Jovana.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir