MOLIM HILJADE ŽENA DA NE SEKU VENE ZA MNOM! Era Ojdanić iz bolničke postelje poslao oproštajnu poruku

Pevač Era Ojdanić zaražen je korona virusom i trenutno leži u beogradskoj bolnici "Dragiša Mišović". Nakon što je dane provodio u bolnici zabrinut za zeta i sina, takođe zaražene koronom.

Na kraju je i folker završio u bolničkoj poestelji, sa pretpostavkom da je dobio virus od sina.

"Istina je da imam koronu, ali se osećam odlično. Nekoliko dana sam imao temperaturu 37-38, pa sam odlučio da uradim test. Pokazao je da sam pozitivan, ali nemam nikakve bolove, ne kašljem, ne kijam. Uradio sam rendgen pluća i sve je u redu. Skener je pokazao da imam neke promene, pa su me zato zadržali u bolnici, kako bi pratili moje zdravstveno stanje", ispričao je on.

Folker je i dalje zabrinut za sina Dragutina, koji već dve nedelje leži u istoj bolnici.

"Pravili smo, 17. juna, punoletstvo u mom motelu. Jedan gost je bio zaražen i on je sigurno preneo mom sinu, pa on meni. Nadam se da će sve biti u redu. Ovo što se dešava oko nas je strašno. Koliko god da se pazimo, ne možemo biti sigurni da se nećemo zaraziti. Čuvajte se, ljudi!", poručio je on.

A za slučaj da, ne daj Bože, nešto krene po zlu, Era je rešio da ostavi oproštajnu poruku.

"Voleo bih, da pošaljem važnu poruku. Ako mi se nešto dogodi - molim hiljade žena da ne seku vene za mnom", rekao je Era, u svom šaljivom maniru.

