DUA LIPA PRISVOJILA AJVAR, PA SE OGLASILI SE POZNATI LESKOVČANI: Neka proba i SRBINA, zaboraviće na svoje POREKLO!

Dua Lipa (24) ponovo je izazvala burne reakcije javnosti kad je u jednoj emisiji rekla da obožava albanski specijalitet ajvar i da svako treba da ga proba.

Britanska pevačica albanskog porekla, koja je inače prvi put na Kosovu bila sa 11 godina, nedavno je izazvala skandal kada je postavila kartu "velike Albanije" i rekla da Epl treba da je uvrsti na svoju mapu. Granice ove nepostojeće države obuhvatale su Kosovo, ali i delove Severne Makedonije, Grčke i Crne Gore. Nakon što je naišla na lavinu negativnih komentara, pa i osudu svetske javnosti, ona je podvila rep i napisala da nije mislila da uvredi bilo koga.

Međutim, u međuvremenu je ponovo prekrajala istinu, i to u emisiji zabavnog karaktera. Gostujući u šouu "Hot ones" kod Šona Evansa, u kojem poznate ličnosti jedu ljuta krilca i odgovaraju na pitanja, dala je skandalozan odgovor o omiljenoj hrani. Kada ju je voditelj pitao koji je albanski delikates koji bi svako trebalo da proba pre nego što umre, Dua se nije premišljala ni sekunde, već je odmah rekla - ajvar.

- Oh, ajvar. To je smesa od pečene paprike, pakuje se u tegle, ljut je, divan, ide uz sve - uz jaja, uz pitu od spanaća, koja je još jedan albanski specijalitet - rekla je ona. Ironično je to što u narednom kadru, dok ona još priča o ovom specijalitetu, ide slika tegle na kojoj piše "leskovački ajvar".

Još jedna interesantna stvar je da, ukoliko pretražite pojam "ajvar", na Vikipediji piše da je to specijalna vrsta salate srpskog porekla napravljena od crvene paprike.

Kaća i Aca brane ajvar

Kontaktirali smo neke Leskovčane, iz grada najpoznatijeg po ajvaru. - Pošto planiraju da oduzmu Kosovo, ne bi me čudilo da imaju u planu da nam uzmu i južni deo Srbije, Leskovac, Vranje. Ne bi me čudilo da i šajkaču počnu da prisvajaju kao svoju - rekla je Kaća Živković.

Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, posavetovao je pevačicu da proba i Srbe.

- Posavetovao bih je da proba i nekog Leskovčanina. Zaboravila bi odakle je i odakle potiče - rekao nam je muzičar.

Sale Tropiko takođe je imao zanimljiv komentar.

- Zna se čiji je ajvar. A i zna dotična šta valja - rekao je pevač.

Jelena Stuparušić

