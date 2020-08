BILA JE NA FARMI, U PONORU DROGE I OKULTIZMA! Danas je majka četvoro dece, a ovoga se NAJVIŠE PLAŠI!

Hrvatska pevačica i bivša učesnica tamošnjeg izdanja rijalitja "Farma", Simona Mijoković (36), bila je nekada na ponoru okultizma i kokaina, nedavno je rodila četvrto dete, devojčicu Zvezdanu.

Ona je dugo skrivala od javnosti da je u drugom stanju, a priznala je i da je Zvezdana došla kao iznenađenje u život nje i njenog supruga, i da se dugo plašila i čuvala jer su njene trudnoće bile veoma rizične. Posle rođenja ćerke Amalije imala je strah da bi nešto moglo da krene po zlu.

Izbegavala sam čak i "bračno darivanje". Baš sam osećala strah. No rekla sam:

"Bože, strah nije od tebe i molim te da tvoja ljubav izgoni taj strah iz moga srca i da me ti vodiš te, ako je tvoja sveta volja da postanem jednoga dana opet majka i da mi ponovno postanemo roditelji, molim te da zaštitiš moju matericu, ozdravi je i obnovi je! Čuvaj me!" To su bile moje strelovite molitve koje sam usmeravala prema Nebu. Duhovnik me uputio u Billingsovu metodu, kojom se prirodno može planirati potomstvo, brojati plodni i neplodni dane i tako se zaštititi od trudnoće jer sam, kako je rekao, imala "pravo" na to da zbog svojih teških trudnoća zaštitim svoje zdravlje - ispričala je Simona.

Strah od porođaja bio je prisutan jer joj je u prethodnoj trudnoći, sa ćerkom Amalijom, pukao carski rez.

- Rekli su mi nakon toga da više ne zatrudnim jer će mi život zaista biti ugrožen. Kako s četvrtom trudnoćom, tako i sa četvrtim carskim rezom. Premda sam to dobro čula, u srcu sam bila otvorena za dete jer su deca radost, blagoslov i sreća. Bog te kroz decu ljubi, smeje ti se, raduje se i teši te - govori Simona.

