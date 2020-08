Voditeljka "Zadruge" Dušica Jakovljević na svom Instagram profilu objavila fotografije sa njenim, navodnim, dečkom čije ime nije htela da objavi.

Njih dvoje su uživali u prirodi, a ona je sve to zabeležila i podelila sa svojim pratiocima.

foto: Printscreen

“Volim ljude koji me zasmejavaju. Iskreno mislim da je to stvar koju najviše volim - smejati se. Smeh leči sve. Loše raspoloženje, mnoštvo bolesti i sumoran, sivi dan. To je verovatno nešto najlepše što možete videti na nekoj osobi.”

