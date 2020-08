MIKI ĐURIČIĆ IZGOREO OD BESA: Napravio HAOS zbog ovoga i otkrio detalj o majci svog DETETA!

Miki Đuričić nije bio raspoložen da govori sa novinarima, pa je objasnio zbog čega je ljut.

On je istakao da je ljut na one koji su pričali neistinite priče o njegovom privatnom životu.

"Ma, nemojte me slikati! Možeš misliti, pisali ste da sam prešao van pešačkog! Man'te me, bre! Pisali ste da sam sa Suzanom, i da sam ostavio trudnu ženu! Ja sam se sa Suzanom pomirio kao prijatelj. To nije istina, da sam ostavio trudnu ženu, to nema veze s vezom. Drugarica i ja smo napravili dete, želeli smo da se ostvarimo kao roditelji. Pustite Mikija iz Kupinova, idite slikajte neke slikare, pisce", vikao je Miki.

foto: Damir Dervišagić

