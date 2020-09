NOVA DRAMA TANJE SAVIĆ Dušan preti da će je raskrinkati posle 9 godina braka! Drži je u šaci zbog ovih privatnih snimaka

Tanja Savić prolazi kroz težak period otkako je njen još zakoniti suprug Dušan Jovančević oteo njihove sinove i odveo ih u Australiju, a pevačica se nedavno navodno suočila sa još jednom životnom dramom!

Naime, Tanja već neko vreme strahuje da da će njen suprug Dušan ostvariti pretnje i objaviti njihove privatne snimke s*ksa, saznaje se od izvora bliskog pevačici. Naime, Dušanove pretnje počele su nedavno, kada je u telefonskom razgovoru upozorio Tanju da će joj porno-snimkom uništiti reputaciju ukoliko ne prestane da se oglašava u javnosti.

-Dušanu je teško palo to što više ne može da kontroliše Tanju i da je konačno prestala da ćuti o svemu lošem što joj je radio. Ni pod razno nije očekivao da će ga javno raskrinkati posle devet godina braka. Kako je sve do tada on bio taj koji određuje šta će i kada govoriti za javnost, osetio se ugroženo kao nikad u životu, razbesneo se i dosetio se da Tanju može da zaustavi jedino ako joj zapreti javnim poniženjem pred sinovima i porodicom - kaže izvor i otkriva da je Jovančević, nakon što je Tanja iznela u javnost sve detalje njihovog odnosa, supruzi zapretio privatnim snimcima nastalim još na početku braka.

-Od straha da će Tanja otkriti baš sve o psihičkom i fizičkom zlostavljanju koje je pretrpela, podsetio ju je da još čuva sve snimke seksa koje su napravili. Indirektno ju je podsetio kako im je bilo lepo dok su se snimali tokom seksa i poručio da bi mnogi voleli da je vide u takvom izdanju. Bila je šokirana jer je bez obzira na sve majka njegove dece. Počela je da jeca i urla na njega i da mu govori da ga mrzi. Upravo na to je i računao, pa joj je ponovo zapretio da bi bila šteta da njihove sinove prozivaju u školi zbog porno-mame - navodi izvor, koji tvrdi da je Tanja u velikom strahu, budući da zbog sramote ne može da se obrati ni policiji ni porodici.

Bila je mlada kada je pristala na Dušanove seksualne igrice, iako nikada nije bila taj tip devojke. Neki snimci su nastali pre nego što su dobili decu, a neki nešto kasnije. Nikada nije bila gore nego sada, a savete nekolicine prijatelja da se obrati policiji ne sluša. Veruje da bi time još više razbesnela muža i da će iz osvete uništiti živote njihovih sinova. Ako se ikada desi da on objavi snimke, Tanja to neće preživeti - zaključuje pevačicin prijatelj.

Tanjom Savić, koja do zaključenja broja nije odgovarala na naše poruke i pozive.

