ESTRADA SE OBRUŠILA NA JADRANKU NAKON NJENOG SRAMNOG POTEZA! Kolege oplele po njoj: To ju je samo UPRLJALO!

Pevačica Jadranka Barjaktarović našla se na meti osuda zbog nastupa u Podgorici, kada je pesmu Mitra Mirića "Ne može nam niko ništa" otpevala sa izmenjenim tekstom, pa se holom gde je nastupala orilo "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije“.

Njoj je nakon tog incidenta ugašen zvaničan Instagram nalog zbog provokacija i govora mržnje, budući da je veliki broj korisnika prijavio Jadrankin profil nakon pomenutog nastupa.

Od njenih kolega, među prvima se oglasila pevačica Nikolina Kovač koja smatra da muzikom treba da se širi ljubav, a ne mržnja.

"Ne vidim potrebu da javna ličnost ističe vezano za bilo koje opredeljenje. Makar bilo i političko, to je nepotrebno. Pesmom treba da spajamo ljude i ljubav kroz muziku. Neko sam ko nikada nije bio ograničen bilo kakvom pripradnošću, za mene je to raznolikost jedna vrsta bogatstva. Kada se neko na taj način ističe, to nije lepo. Mislim da ju je to samo uprljalo. Ne treba svako da se bavi muzikom, novinarstvom, glumom, jer treba da postoje neke norme i da se to uvede pod neka posebna pravila" govori Nikolina.

Ljuba Perućica nije potpuno bio upućen u situaciju, ali je otprilike znao šta se dešava.

"Ako je to tako kako jeste, koliko znam ona je ovde kod nas uspela u takmičenju i napravila neko ima. Mislim da joj to nije pametno. Neće se svideti takav njen komentar, zato što jednostavno gledam da smo svi mi jedan narod" iskreno govori Ljuba, a sa njim slaže i Tea Tairović.

"Patriotizam je ljubav prema svojoj zemlji i to je opravdano, kada se ta ljubav zasniva na mržnji druge nacionalnisti – to je čist šovinizam i ne podržavam to. Verujem da nije tako mislila, htela je da udovolji tim ljudima koji su bili na tom mestu u tom trenutku. Neću da je ocrnjujem u sada, dovoljno je štete sebi nanela" zaključuje Tea.

