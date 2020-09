DIDI JANKOVIĆ U PULSU SRBIJE NA KURIR TELEVIZIJI: Zgrožena sam, nikad nisam ostavila BEBU! Ko koleginicama čuva DETE?!

Dijana Janković je gost "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a progovorila je na temu koja je zanimala sve.

Pevačica je nedavno dobila bebu, pa je ubrzo otišla na odmor, zbog čega su je mnogi osudili. Jankovićeva, koja se nedavno porodila i na svet donela ćerkicu Dajanu, za pojavljivanje u emisiji izabrala je zelenu usku haljinu koja je istakla njenu zavidnu liniju.

foto: Kurir Televizija

"Zaista sam zgrožena, ljudi mi nisu dozvolili da uživam u majčinstvu, prava istina je da je beba uvek sa mnom i da je nikada ne ostavljam. Nju pričuva njena baka, moja majka, zgrožena sam svima koji me napadaju, nije to normalno. Nedavno sam se porodila, bila sam pod stresom zbog korone, bila sam uplašena, nije suprug mogao da me poseti", rekla je Didi, pa nastavila:

"Moja izjava nije tačna, nikada se nisam odvojila od bebe na 30 dana, niti ću. Jako sam vezana za nju, želim da budem uz nju non-stop, jako je ružno govoriti o nekom koga ne poznajete, ti ljudi nisu bili u mom domu. Ono što kaćim nije isto kao što radim u privatnom životu."

foto: Kurir Televizija

Dijana je istakla da su je povredili i komentari koleginica, koje privatno ne poznaje.

"Ja koleginicama ne zavirujem u privatne živote, kada one nastupaju na svadbama i kafanama. Ja ne nastupam na takvim mestima, već po američkim klubovima i koncertima. Ko njima čuva bebu tada? Ništa nisam uradila, čuvam svoje dete i volim ga, ne znam čemu sve to. Niko mi nije ni čestitao što sam dobila bebu, a da komentarišu... One mene ne poznaju", izjavila je Didi.

"Moj suprug misli isto što i ja, ni on nikad ne bi ostavio svoje dete, posebno ne na 30 dana. Danijelu je četvrto dete, ne volim da pričam unapred, što obećam to i uradim. Ne valja pričati, nego i raditi", dodala je Didi koja je duže vreme bila u Srbiji, gde se odmarala.

"Radila sam preko Skajpa, a što se tiče Amerike, svi jedva čekaju i pitaju me kada stižem, uradila sam saradnju sa reperkom koja je među top pet u Americi", rekla je Jankovićeva o svom poslu.

foto: Kurir Televizija

Didi karijeru gradi u Americi, a sada je progovorila o svom uspehu.

"Ja sam Dijana Roković, ali vi možete da me zovete Didi Džej, jer je moje ime veoma komplikovano u Americi da se izgovori. Od malih nogu imala sam želju da se bavim muzikom i modom, ali sam bila previše mala da se upustim u to. Kada sam upoznala Ledi Gagu, shvatila sam da još više treba da se borim za snove. Spakovala sam se, otišla u Ameriku i moj veliki put je počeo. Padala sam na pod, govorila da ne mogu više, a devojka koja me je trenirala govorila mi je da moram da nastavim dalje i da imam neverovatnu energiju. Dobila sam snagu da nikada ne odustajem, pa sam snimila pesmu, Šegi je bio oduševljen mojim talentom, izgledom i nežnim glasom", izjavila je Dijana Janković.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Kurir televizija

Kurir