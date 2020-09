LUNA 4 GODINE SANJA VENČANJE! Pred OLTAR će otići u jednoj venčanici, a za žurku će sašiti mnogo KRAĆU! Svi DETALJI

Veridba Lune Đogani i Marka Miljkovića odjeknula je u Srbiji potpuni "break news". Skoro da niko iz njihovo okruženja to nije očekivao jer su otpočetka imali turbulentnu vezu. Ipak, romantična veridbu prisustvu najbližih, osim Anabele, odigrala se u restoranu, a budući mladenci od tada ne prestaju da prave planove.

Luna je otkrila da uveliko pričaju o svadbi, ali i da tačno zna kakvu će venčanicu nositi:

- Ja odmalena imam u glavi kakvu venčanicu želim, ja ću da je sašijem i ona će da bude savršena za mene. Biće dugačka, zapravo, imaću dve: onu za parti i onu za pred oltar. Već je to godinama u mojoj glavi, sigurno četiri godine razmišljam o tome.

Anabela je nju rodila sa 24 godine, pa i Luna planira da bude mlada mama

- Naravno da je to u planu, ali to nije do nas, već do Boga, ako da, a daće sigurno - priča Đoganijeva.

- Meni je drago da sam je verio pre nego što je ostala u drugom stanju, da ne bude verio sam je zato što je zatrudnela - istakao je Miljković, sa čim se slaže i pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

- I meni je baš drago što smo sve po redu, ne žurimo nigde, život je pred nama.

Oni tvrde da se ne svađaju kao u rijalitiju.

- Možda se malo sporečkamo oko kućnih poslova, ali te svađe iz "Zadruge" i ove napolju nemaju veze sa vezom. Mi se posvađamo i pomirimo posle 15 minuta i ko da se nikad nismo svađali, više je to rasprava ko je gde šta ostavio u kući i šta treba da se uradi.

Zbog njihove veridbe internet se usijao, a bilo jei onih nevernih Toma.

- Ne razmišljamo o hejterima, to su sve naši fanovi. Čim njih interesuje naš život i prate nas u stopu, to su sve naši fanovi - rekli su uglas.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/blic

Kurir