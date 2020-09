PREDUGO OVO TRAJE! Ivana Selakov od februara sve radila na MIŠIĆE, a o jednom je rešila OTVORENO DA GOVORI!

Ivana Selakov otkrila je kako se oseća zbog toga što pravi pauzu u karijeri s obzirom na trenutno stanje sa korona virusom u svetu.

Pevačica sada na prste jedne ruke može da nabroji koliko je nastupa imala za pola godine.

"Predugo već ovo traje. Ja sam od februara do sada imala samo dva nastupa, i to ja volim da kažem - neka polu nastupa zato što je sve to bilo "na mišiće", sve je bilo nesigurno, ljudi su se još uvek plašili", kaže Ivana za "Premijeru".

foto: Printscreen/Premijera

Slobodno vreme iskoristila je da se maksimalno posveti i svojoj porodici, ćerki Kruni i suprugu Petru. Ćerku je, inače, dobila vantelesnom oplodnjom o kojoj je otvoreno govorila za medije, a sve u cilju da ohrabri žene koje imaju problem da se ostvare u ulozi majke.

"Mislim da je potpuno fenomenalno što postoji ta stvar, pre to nije postojalo! Mnogi ljudi ni ne znaju o tome, ni ja nisam znala baš detalje i mislim da je to super, treba se o tome pričati otvoreno. Ženama bih poručila da ne odustaju, da može da se desi da se neće ostvariti kao majke iz prvog puta, ali da ne odustaju i da se raspitaju ko je to najbolji kod nas", zaključila je ona.

foto: Printscreen/Premijera

