SKUPO ĆE JE KOŠTATI PLAC! Iva poručila Sandri da je pogrešila što je prihvatila poklon od Šarića (65): Ne daj Bože da prođe kao ja

Iva Grgurić smatra da Sandra Afrika nikako nije smela da prihvati plac na Braču od njenog "bivšeg sponzora" Marijana Šarića (65). Pobednica "Zadruge 3" ubeđena je da će hrvatski biznismen u zamenu za poklon tražiti neku protivuslugu od pevačice.

Hrvatska starleta tvrdi da kod čoveka kome je dve godina ispunjavala seksualne fantazije ništa nije džabe.

- Na prvi pogled deluje kao da je vrlo darežljiv, ali sve je to mač sa dve oštrice. On je jedan od onih tipova koji uvek traže nešto zauzvrat, tako da će Sandri njegov poklon sigurno doći na naplatu. Mislim da će je skupo koštati što je tako oberučke prihvatila njegove darove. Tom čoveku sam dala svoju mladost, a stvarno ne znam kako će ona da mu se oduži - kaže Iva na početku razgovora za Informer, i dodaje da je njen bivši finansijer slab na lepe devojke:

- On voli mlađe i važno mu je da je devojka zgodna, što Sandra svakako jeste. Ne znam šta će joj tražiti zauzvrat, niti me zanima, meni je najbitnije da sam se ja sklonila do njega.

Hrvatska starleta bila je na placu koji je nedavno na svoje ime uknjižila Sandra Afrika. - Tačno znam gde je to zemljište, pokazao mi ga je Marijan. On je veoma moćan u Hrvatskoj i zaista ima puno nekretnina, a taj plac je na odličnoj lokaciji, blizu plaže. Hteo je meni da ga prepiše, ali ja nisam želela. Htela sam po svaku cenu da se sklonim od njega i zato nisam prihvatila takav poklon. Da sam uzela taj plac, dodatno bih se vezala za njega, a to mi stvarno ne treba - priča naša sagovornica.

Videle se u emisiji

Bez obzira što sa njenim bivšim ima "neobične poslovne aranžmane", Iva nema loše mišljenje o Africi. - Zajedno smo gostovale u emisiji "Amidži šou" i bila mi je baš simpatična. Nije mi delovala kao neka glupača. Vidim da je iskusna i zrela osoba, tako da valjda zna šta petlja sa Marijanom. Ja sam bila glupa kada sam pomislila da je dobar čovek i da će mi pomoći. Sve što sam dobila besplatno od njega, posle sam skupo platila. Daj Bože da Sandra ne prođe kao ja - poručuje Iva.

