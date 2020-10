JESEN NA PLAŽAMA EGIPTA! LAST MINUTE CENE: Aranžmani od samo 355 evra

Znajući da je ova zemlja idealna destinacija za odmor tokom oktobra i novembra, turistička agencija “Travelland” je pripremila ponude na 6, 7, 9, 10 i 13 noćenja koje se ne propuštaju – pa u Egiptu možete uživati po ceni već od 355€!

foto: Promo

Ne odustaje se od leta na plaži, a plaže u Egiptu predstavljaju pravi raj za hedoniste. Dosta je mogućnosti za vodene sportove, pecanje, zabavu kako za odrasle tako i za one najmlađe… More je bogato šarenim podvodnim svetom i prekrasnim korilama, koji su i zaštitni znak ove zemlje. U severnom delu Hurgade, na samoj obali Crvenog mora, plažu sa dugačkim koralnim grebenom poseduje hotel Sanny Days Resort Spa & Aqua Park 4* i prava je meka za sve ljubitelje snorklinga. Na istoj možete uživati već 07. oktobra, jer je agencija “Travelland” spremila paket aranžman na 10 noćenja po ceni od 415 evra po osobi. Cena se odnosi upravo na hotel Sanny Days 4* i uključuje boravak u hotelu uz all inclusive uslugu, avionsku kartu, takse. Čarter let organizovan je za 09.10. po ceni od 410 evra.

Na raspolaganju su i drugi polasci za HURGADU u oktobru:

10.10. – 6 noćenja = od 355€

11.10. – 9 noćenja = od 400€

11. i 18.10. – 7 noćenja = od 365€

14.10. – 10 noćenja = od 415€

Između Hurgade i Safage nalazi se bravi biser Crvenog mora – Soma Bay. A u ovoj regiji, na samoj obali “Travelland” vam nudi jedan od najtraženijih hotelskih kompleksa – Caibbean World Soma Bay 5*. Poseduje sopstvenu prostranu plažu, dužine oko 1 kilometar sa postepenim ulaskom u more. Ležaljke, sunobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela. A jedna od najlepših plaža pripada hotelu Hilton Hurghada Resort 5* čija cena za boravak od 7 noćenja iznosi 455 evra. Polasci su zakazani i za novembar (01 / 08 / 15 / 22.) ukoliko vam taj period više odgovara. Slika -2 (dva hotela) Moderan deo Hurgade čini El Memša, što u prevodu znači “seoski put”. Na sredini uređenog šetališta nalazi se hotel Albatros White Beach 5*, sa takođe sopstvenom, peščanom plažom – samo jedan od mnogih luksuznih hotela sa odličnim cenama boravka.

foto: Promo

Verujemo da biste jesenje dane ipak proveli tamo gde je sunce, more, bazeni, zabava po čitav dan, a bolje mesto od HURGADE ne poznajemo u ovom trenutku.

Više informacija o paket aranžmanima za Egipt možete pronaći na sajtu agencije www.travelland.rs ili u prostorijama agencije u ulici Dobračina 43, u Beogradu svakog radnog dana od 09h do 20h.

Kurir