PROGOVORIO MLAĐI DEČKO MAJE MARIJANE! Pevačica otvoreno pričala o UDAJI, a onda se umešao i on: Videćemo, ne žurimo NIGDE!

Maja Marijana uplovila je u romansu sa košarkašem Nenadom koji je mlađi od nje, a sada je i on progovorio pa otkrio da li će oženiti pevačicu.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kada govorimo o godinama, svi ističu kako si u ljubavi sa 15 godina mlađim partnerom. Jesi li razmišljala o toj razlici kada si ulazila u vezu?

- Pa, zašto da se uvek bavimo brojkama? Brojke priznajem samo u poslu, znači matematika i pare su to, a kad je reč o ljubavi, onda one ne postoje za mene.

Deluješ veoma srećno, izjavila si nekoliko puta da uživaš sa Nenadom, bez obzira na to što je kriza na estradi.

- Bog me je pogledao. Bez obzira na to što se ne radi, moj partner je tu da me čini srećnom. On zna koliko meni fali posao, tako da me svakodnevno iznenađuje nekim svojim emocijama i ponašanjem.

Da li planiraš da se udaješ?

- Zašto me svi to pitate? (smeh).

Ušla si u novu vezu, ljubav ti cveta. Da li ti je bitan papir?

- Nije, papir je definitivno dokazao da nije bitan. Venčaju se, pa se razvedu očas posla. A oni koji se ne venčaju su zajedno godinama. Tako da to nije bitno, važan je trenutak.

To je tvoj stav, ali šta Nenad misli o tome?

- E, onda ga to pitaj (smeh).

Može. Nenade, šta ti misliš o venačnju, hoće li ga biti, pošto Maja kaže da joj je papir nevažan?

- Videćemo, polako. Ne žurimo nigde. Ima vremena.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kurir.rs /24sedam.rs/M.M.

Kurir