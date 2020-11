STRAH ME NE NAPUŠTA! Potresna ispovest Sandre Obradović! Optužila bivšeg da ju je PRETUKAO, a evo kako se sad oseća!

Manekenka Sandra Obradović u maju prošle godine prijavila je svog tadašnjeg partnera V.B. za nasilje u porodici. Sandra je tada sve iznela u javnost i zatražila pomoć nadležnih.

Ona je sad rešila da svojim primerom pomogne drugim ženama koje su se našle u sličnoj situaciji kao ona i trpe nasilje.

"Ja mislim da se prljav veš ne iznosi, ali s druge strane kada to pređe u neku stvarno nepodnošljivu situaciju u smislu nasilja psihološkog, fizičkog, finansijskog - mislim da žena mora da prijavi to, bez obzira na to da li je javna ličnost ili anonimna, to je nebitno totalno", rekla je ona na samom početku.

Obradovićeva je otkrila šta se sve promenilo kada je čitav slučaj završio u medijima.

"Imala sam takve situacije posle mog razvoda da su svi moji prijatelji stali na njegovu stranu, da brane nasilnika".

Kako tvrdi, ništa nije ukazivalo na to da će njen partner biti nasilan.

"Bila sam prva ta koja je imala vezu savršenu. Voljena, pažena, mažena do 4. meseca trudnoće... Nisam htela odmah da prijavljujem zato što sam se bojala, iskreno, ali sam posle počela da prijavljujem. Međutim, te prijave uopšte nisu ni dolazile do suda, tako da... Pretpostavljam da žena treba da sedi kod kuće, ćuti i trepće, smeška se i ćuti, to je najbitnije u takvim odnosima", kaže Sandra i dodaje:

"Želim da ih ohrabrim i da im kažem da imaju gde da odu, da mogu da nađu posao, da mogu da budu ekonomski nezavisne, što je najvažnije. Ja sam sada okej, manje-više. Strah je ostao verovatno kao posledica nasilja i svega toga, ali ne bih se vraćala na tu temu", rekla je ona u "Novom jutru".

