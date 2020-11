JANA ISKRENO O SUKOBIMA SA KOLEGINICAMA NA ESTRADI: Smetaju im privatna veselja i što sam lepa žena sa 50 godina!

Jana Todorović progovorila je o sukobu koji ima sa dve koleginice.

Pevačica nije u dobrim odnosima sa koleginicama Stojankom Novaković Stojom i Sekom Aleksić.

"Ovu sa kojom ne pričam, poštujem, cenim njen rad. Odjednom je prestala da se javlja. Da me boli ili mi je bitno, ja bih prišla i pitala kakav problem imamo. Ali, ja mnogo radim privatna veselja i ne mogu svi da mi skidaju kapu. To nekom zasmeta. Zasmeta i kakve pesme pevam, kako se postavljam prema ljudima ili što sam lepa žena u skoro 50 godina. Šalim se" izjavila je pevačica za "Svet", a prenose mediji.

foto: Printscreen/Instagram

Potom se osvrnula na situaciju u kojoj je Aleksićeva navodno uzela njene pesme:

"Ma, to je bilo i prošlo. Ne bih se vraćala na to. Više se i ne sećam koje su sve pesme bile... To je sve bilo kod mene. Glupo mi je sad da pričam o tome. Ko je sad to uradio, ona ili njen menadžer, nije ni bitno, ali meni su pesme uzete iako sam dala novac za iste."

"Ja tako nešto svojim kolegama ne bih uradila nikada u životu, ali nas dve smo stavile tačku na to. Sad smo skroz okej. Tada me je sve to mnogo zabolelo jer ja nisam očekivala tako nešto. Ja nisam takav čovek. Da mi je kompozitor rekao da su neke moje pesme kod Seke na slušanju, ja ih sigurno nikad ne bih uzela dok mi ona lično ne bi rekla da odustaje od njih", dodala je Jana.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Svet

Kurir