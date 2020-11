IMALA SAM TEMPERATURU I BILA MRTVA ŽENA! DRUŽILA SE SA KINEZIMA: Nada strahovala da će se razboleti, a kaže da ju je OVO SPASLO!

Nada Topčagić mesecima unazad, posebno otkako vlada pandemija korona virusa, vreme provodi sa suprugom Zlatkom u njihovoj kući na Tari gde uživa u prirodi i svežem vazduhu, a slobodno vreme osim za duga pešačenja koristi i za rad.

Pevačica se pohvalila da je zimnicu već odavno spremila.

"Zlatko mi kaže: 'Ti samo ideš i deliš!'. A zadnju turu ajvara kad sam pravila, ja sam jaukala na sav glas! Toliko sam bila smorena, jer sam odjurila posle Borine sahrane da završim taj posao, a posle sam morala da jurim na rođendan na kom sam pevala... U takvom sam procesu bila, samo negde jurim, žurim", kaže Nada i dodaje da je savetuju da sve čuva za "crne dane":

"Ma, kakva crna vremena, pa stalno neka crna vremena! Kad pogledaš, pa ti si stalno u nekim crnim vremenima. Lepog života više nema, nema onog života kakav sam ja nekad živela u mladosti mojoj, tinejdžerskim danima, karijeri... Toga više nema - sve je manje druženja, samo negde bežimo."

Priznaje da strahuje od korone, ali i da sumnja da je već preležala virus još početkom godine, kada je bila u kontaktu sa, kako kaže, Kinezima iz Vuhana.

"Kad idem u prodavnicu, obavezno nosim masku, sve što treba. Nekoliko ljudi je u našem okruženju umrlo od korone, ne znam šta da kažem... Jedan čovek koji ima kuću na Tari odmah do naše, izdavao je kuću samo Kinezima iz Vuhana. U tom periodu baš kad su oni bili tamo, ja sam bila mrtva - temperatura, nestao mi glas, ma nema... Mrtva žena! To je bilo u januaru, dok se korona još nije pojavila zvanično kod nas! A ti Kinezi iz Vuhana su sve vreme tamo gore sa mnom bili, išla sam tamo kod tog komšije i da jedem... Nisam, naravno, iz istih tanjira kao i ti Kinezi, ali otkud znam ja... Mada, ja mislim da je sto posto rakija u pitanju, da me to spasava! Sad sam pevala na rođendanu, pila sam dosta rakije i nisam se razbolela... Ali ne bilo koja, samo šljivovica! Prala sam i ruke s rakijom, mazala se po licu i vratu i to je to, majke mi", kaže Topčagićeva.

Brojne njene kolege od proleća ne nastupaju i nemaju nikakav izvor prihoda. Pojedinci su javno apelovali da im se pomogne, što je naišlo na oprečne reakcije u javnosti, ali Nada svoje kolege razume.

"Ima mnogo pevača koji se sad slikaju s tolikim parama, ja stvarno ne verujem da tolike pare mogu da uzmu za jedan dan... To moja generacija nije uzimala, sigurno, a ni sada se te pare ne uzimaju ni od pevanja, ni od sviranja, ja da vam kažem. Ja da sam toliko zarađivala, da su toliki honorari bili... Pa, ja bih danas bila Bil Gejts! U moje vreme ideš na turneje, dobijaš dnevnice i od toga plaćaš sebi i spavanje i hranu", priznaje Nada, koju su otvoreno pitali da li strahuje da će upasti u finansijsku krizu.

"I strahujem i ne strahujem... Ali tačno znam koliko mogu da se pružim. Sada su takva vremena, moramo svi da razmišljamo o finansijama. Moraš platiti poreze, sve dažbine, a onda se živi od onoga što vam ostane. Uvek kad je kriza, sebi kažem: 'Nado, koči!', uvek sam se plašila tih crnih vremena koja stalno dolaze, a kad vidim kako se neki razbacuju sa tolikim parama... Meni to stvarno nije jasno", kaže Nada.

Pričalo se, ipak, da Nadi poslednjih meseci uopšte nije loše - naime, šuškalo se da pevačica na mesečnom nivou inkasira čak 10.000 evra samo od izdavanja svojih nekretnina. To, prema Nadinim rečima, nije istina.

"To su gluposti, kakvih 10.000 evra?! Pa, ja da imam 10.000 evra mesečno, pa gde bi mi bio kraj? Pominje se moja crkavica, a ne milioni onih koji imaju hiljade i hiljade kvadrata", bez dlake na jeziku objašnjava pevačica.

