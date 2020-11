PEVAČICA PRELEŽALA KORONU: Nadica Ademov otkrila kako se osećala, a evo šta se PROMENILO!

Nadica Ademov otkrila je da je preležala koronu.

Pevačica je istakla da nije verovala u virus, ali da ga je na kraju osetila na svojoj koži.

"Ja sam preležala koronu. Nisam verovala u to, ali kažu dok neko od tvojih bližnjih ne bude zaražen, ne možeš da poveruješ u to. Ja sam to osetila na svojoj koži, ali nije bilo teško, dve nedelje, tri i ja sam bila super", rekla je Nadica.

Ona je otrila da je korona mnogo toga odnela pevačima, koji su najgore prošli tokom epidemije.

"Sve je stalo zbog korone, to se oseća baš puno, mi smo navikli da putujemo puno, nešto sam uspela u Beču da odradim, ali sve je bilo na silu, napeto i naporno. Nije mi opušteno i ne mogu da radim onako kako znam da radim, kako su navikli i gosti i gazde", istakla je pevačica u "Novom jutru".

