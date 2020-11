SPAVAM U KAMIONU NA BENZINSKOJ PUMPI! Pevač sad u Americi radi kao VOZAČ KAMIONA, a evo šta mu je NAJTEŽE

Hrvatski pevač Dean Dvornik (57) dobio je ponudu od prijatelja da počne da radi u Americi, a zbog krize koja je nastupila nije se mnogo premišljao, te sada radi kao vozač kamiona.

Kad sam došao u Ameriku, moj prijatelj Bajro Kršo, takođe vozač, odveo me u je u firmu u koju on radi, gde sam potpisao ugovor i sutradan počeo da vozim - počeo je Dean za Večernji list.

Kako je istakao, pevač se vrlo brzo se prilagodio novoj dnevnoj rutini, iako ponekad zna da bude naporno i vožnja može da traje i do 10 sati. Spavam u vozilu ili na benzinskoj pumpi i čekam novu turu. Često se desi da na putu budem od ponedeljka do petka - dodao je Dean.

Dvornik je za "Slobodnu Dalmaciju" rekao da su se svi kladili kako će da da otkaz čim dođe, ali to se nije dogodilo.

- Imam ja iskustva s dugim vožnjama, dobro to znaju svi muzičari koji su išli na svirke sa mnom. Uostalom, nekad sam radio kao taksista, tako da sam znao u što se upuštam. Budim se oko pola osam, osim ako me dispečer ne probudi ranije. Nekad mi radni dan traje i nekoliko dana. Jer kad, na primer, odem u državu Tenesi, vozim se i do deset sati, što je oko hiljadu kilometara - rekao je.

