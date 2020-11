MUZIČAR NE BIRA DA BI ZARADIO! BATALIO MUZIKU I VOZI KAMION! O njegovim rečima će se pričati: Radni dan mi traje NEKOLIKO DANA!

Muzičar Dean Dvornik odlučio je da tokom korone pronađe novi posao da zaradi novac, pa više od mesec dana živi u Čikagu i radi kao vozač kamiona.

Splitski muzičar ne krije da je kriza uticala i na njega, pa je oberučke prihvatio ponudu da počne da vozi kamion za fabriku čiji je vlasnik jedan bosanski preduzetnik.

foto: Printscreen

Dvornik je rekao da su se svi kladili kako će da da otkaz čim dođe, ali to se nije dogodilo.

"Imam ja iskustva s dugim vožnjama, dobro to znaju svi muzičari koji su išli na svirke sa mnom. Uostalom, nekad sam radio kao taksista, tako da sam znao u što se upuštam. Budim se oko pola osam, osim ako me dispečer ne probudi ranije. Nekad mi radni dan traje i nekoliko dana. Jer kad,naprimer, odem u državu Tenesi, vozim se i do deset sati, što je oko hiljadu kilometara", rekao je pa dodao:

"Kad iskrcam teret, normalno da se nazad ne vraćam prazan, nego čekam da uskoči neka nova vožnja koja ne mora da bude za Čikago. Može se dogoditi da ću voziti za Sinsinati, 500 kilometara udaljen od Čikaga. Dođem tamo, prespavam u vozilu negde na odmorištu ili na benzinskoj, čekajući novu turu."

U Čikagu se dobro snalazi jer je kao tinejdžer tu proveo sedam godina, a u tom gradu žive i njegova ćerka Arijana i sin Boris.

"Zahvaljujući internetu stalno sam u kontaktu sa svojima u Splitu. Svet je postao stvarno malen, danas neki ljudi znaju zbog posla da lete iz Amerike u Evropu i nazad, sve to u jednoj nedelji. Više nije toliko skupo karta može van sezone da se kupi već za 500 dolara, pa i manje. Sad mogu da kažem da živim u Americi jer imam zelenu kartu, adresu prebivališta, vozačku, socijalni broj, posao", rekao je Dean za "Slobodnu Dalmaciju".

foto: Printscreen

