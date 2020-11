ČORBU PUKLA SUJETA, PA JAVNO OSTAVIO TARU! Istog trenutka se pokajao: Da sam ja ovako uradio, letelo bi drvlje i kamenje na mene!

Zadrugari su pogledali snimak gde se Tara Simov i Đorđe Milutinović evidentno muvaju. Milan Janković Čorba je izjavio kako su lep par, ali je najavio i borbu za nju.

foto: Printscreen/Zadruga

"Čekaj, nekog voliš napolju, a radiš ovo?", rekao je Bojan.

"Ja nisam navikla da mene neko muva. Ja dečka spolja nisam prebolela, jer me ostavio kada sam ga volela najviše na svetu. Čorba mi prija, nedostaje mi kada nismo zajedno, on mi prija, prelepo mi je. Đole isto, ja ranije nisam davala muškarcima šansu da mi priđu, prija mi i kada mi Đole priđe, a to je bilo kada smo ja i Milan prekinuli", rekla je Tara.

"Ovo je bilo sinoć ženo", rekao je Đorđe.

"Nisam znala, ali sma ja svakako sa Čorbom", rekla je Tara.

foto: Printscreen/Zadruga

"Da sam ja ovako uradio, letelo bi drvlje i kamenje na mene", ubacio se Čorba.

"Tari ovo imponuje", rekla je Mina.

"Tara ti i ja smo završili ovog trenutka, evo Đorđe, sedi pored", nasmejao se Čorba.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir