JUTJUBERKA ŽELI DODATNU ZARADU: Zorannah naplaćuje gledanje svojih videa!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, najavila je da pokreće novi biznis - sajt na kome će naplaćivati sadržaj, odnosno fotografije i snimke.

Odmah su krenula govorknja putem društvenih mreža da je jutjuberka bankrotirala, kao i da zbog toga prodaje "svoje nage fotografije". Nju je to uvredilo, pa je rešila da se oglasi i pojasni o čemu je reč.

- Ne otvaram nalog na sajtu za odrasle, moj sajt će biti na mom starom blogu. Nisam ja došla na tu ideju, zvala me je jedna američka agencija. Dakle, vi platite da se pretplatite, i za taj osnovni paket imate određeni sadržaj. Ako ja, na primer, želim da pričam o depresiji, što nije nešto što bih baš želela da podelim sa svima, stavim da taj video košta malo više, ko želi da sluša na tu temu i ko želi da ga plati, dobrodošao je da to uradi - rekla je Zorannah i dodala da sve što bude rekla i objavila na tom sajtu neće moći da se prenosi u medijima i na društvenim mrežama, jer će uslediti tužba. Ona je rekla i da nije bankrotirala, te da zarađuje odlično. - To je daleko od istine. Živim fenomenalno - istakla je ona.

