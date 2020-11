TO PORAŽAVAJUĆE I ŠOKANTNO! Jelena Kostov preležala koronu, a sad progovorila o PUCANJU BRAKA

Pevačica Jelena Kostov letos je preležala korona virus, sa kojim se borila nekoliko nedelja. Sada je ispričala kako nakon svega izgleda njen život, budući da joj je pored zdravlja pandemija ugrozila i posao.

Jelena kaže da joj naslednik uvek izmami osmeh na lice.

- Sinčić naravno može da me oraspoloži u svakom trenutku, ali ja sam neko kome ovaj period nije teško pao, to što sam morala da sedim kući, ja sam to shvatila da to tako mora da bude, nađe se uvek rekreacija pogotovo kad je tu malo dete - rekla je pevačica u "Novom jutru" i dodala da joj je užasno to što je tokom korone mnogo brakova puklo.

- Meni je to šokantno, fascinantno i poražavajuće. Zašto je morala da se desi korona da bi neki ljudi videli da li se vole, da li mogu da budu u kući zajedno taj neki vremenski period. Valjda ljudi kad se vole žele da što više vremena provedu zajedno.

Pevačica je dodala da ovo vreme koristi da očisti svoj organizam i da se odmori.

- Pokušavam da očistim organizam od nespavanja, od predugih putovanja, od šminke, frizure, kad već ne radimo da bar to iskoritimo na pravi način - istakla je Jelena.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

kurir.rs

