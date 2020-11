SANDRA AFRIKA OBJAVILA FOTKU SA BIVŠIM! Pevačica pokazala DEČKA s kojim je bila godinama, pa mu se JAVNO OBRATILA! FOTO

Pevačica Sandra Afrika ranije je raskinula sa dugogodišnjim dečkom Aleksandrom Moskoljevićem Mikšom, a sada je sve iznenadila objavom.

Naime, ona je na svom Instagramu podelila njihovu zajedničku fotografiju, a uz to je imala emotivnu poruku za njega:

"Jedini koji je verovao u mene, jedini koji je uvek bio tu za mene i kada nisam želela da bude tu on je bio.. i kada sam želela da to bude neko drugi , ne on je uvek bio tu iza mene i za mene, šta god ja uradila on je nesebično bio tu, uvek me opravdavao a druge krivio. Jednostavno nikada nije dao na mene na nešto što smo stvorili, želim da ti se zahvalim na svemu što si uradio, što za mene što za nas, uvek si nam želeo dobro, što si tu svih ovih godina.. Neki eto tek tako zaborave neke stvari , ali ti ne. Hvala ti na svemu", napisala je Sandra i dodala:

"Čuvajte ovakve osobe , budite tu za njih uvek i budite zahvalni. Nikada ne zaboravite tog nekog ko je tu za vas kada niko drugi nije", poručila je Afrika.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir