KOLICA SINA JE PRODAO ZA 500 €, A JA NISAM IMALA ŠTA DA JEDEM! Emotivna ispovest Milice Dabović: Od svih, ja sam izabrala najgoreg

Milica Dabović otvorila je dušu o periodima nemaštine, o odgajanju naslednika, manipulacijama i prevarama sa kojima se nosila.

Sportistkinja Milica Dabović iza sebe ima tešku prošlost, a bolna tačka joj je i bivši partner Ljubomir Hadžistević, koji joj se, kako tvrdi, lažno predstavljao kao Vuk Roten, biznismen iz Beča.

foto: Printskrin

Sa njim je dobila sina Stefana, a kroz suze se prisetila svega što je usledilo kada je shvatila da je prevarena.

"Moje veze su bile katastrofalne. Stefanovom ocu sam oprostila odmah, ali sebi ne mogu nikada. Svaki put se rasplačem kada vidim šta sam ja dozvolila i kako sam nasela... On se pojavio s tom savršenom pričom i kada vidim koliki je lažov i manipulator da on mene tako prevari, da je došao u moj stan i ukrao sve ono što Šime nije. Upoznala sam ga mesec dana posle tog raskida, bila sam najranjivija. Verovala sam u bajke da posle kiše greje sunce i da će on biti pravi otac za moje dete. Od svih muškaraca na ovom svetu, izabrala sam najgoreg... Ali eto, ni u jedno trenutku se, hvala bogu, nije ponašao kao otac. Svi očevi šetaju sinove u parkiću u koji idemo, kad vidim ne znam da li da se smejem ili da plačem. Teško mi to pada. Kad odem u zoološki vrt, podignem ga na ramena i osećam se i kao otac i kao majka. To je moja jačina koja me tera da idem napred. Nadam se da će se jednog dana pojaviti neko ko će mu zameniti očevu figuru", priča Milica.

Naša sportistkinja otkriva da joj bivši partner više ne traži da vidi dete, a da je sa njegovom bivšom suprugom u kontaktu. I tu se klupko razmotalo jer ona nije ni bila svesna da on ima još jedno dete, ćerku.

"Ne zanima ga Stefan, on svojoj bivšoj ženi sad govori da ima samo jedno dete, ćerkicu za koju ja uopšte nisam znala. Njegova bivša supruga i ja smo u kontaktu, sve je krenulo putem njene kume. Nas dve smo se upoznale, imale smo mnogo toga jedna drugoj da kažemo. Lakše mi je bilo, ispraznila sam dušu. Njoj je uradio još gore nego meni, ona ga je trpela deset godina, ja bar kraće", priča Milica.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Sa knedlom u grlu ona se priseća kako je opljačkana, ali kako kaže, najteže joj pada što joj je u trenucima kada nije imala novca bivši ukrao kolica u kojima je vozila sina.

"Jednostavno nisam imala sreće, nisam znala da procenim čoveka. Nisam znala da je ovaj drugi gori od prvog tri puta. Najgori su za mene silovatelji, ubice, a treća vrsta - ljudi koji ukradu detetov hleb. Stalno sam išla autobusom i tokom trudnoće. U jednom trenutku je insistirao da dođe ispred tržnog centra u kojem smo bili, što ja nisam htela jer nismo bili u dobrim odnosima. Tražio me, molio da mu oprostim. U tom trenutku se pojavio, ukrcao nas u kola, stavio kolica pozadi u gepek. Ta kolica sam dobila pet dana pred porođaj od drugarica, jer nisam imala novac da ih kupim i nikada više ih nisam videla. Odvezao ih je u gepeku. Ukrao je detetova kolica. Kolica sina je prodao za 500 evra kad ja nisam imala hleba da jedem, a pomagali su mi porodica i prijatelji. Svaki put je pričao da će vratiti njih i sve ostalo pokradeno: telefone, zlato, pare i sve ostalo. Obećavao mi je i tražio da vidi dete, ja sam mu dozvoljavala, jer valjda ta nada umire poslednja. Mislila sam da će ga dete promeniti, ne znavši da on već ima jedno", kaže Dabovićeva i priča kako je pre svega toga mislila da zapravo živi bajku.

"Nije on meni pričao bajke nego mi je valjda zalečio rane, čuvao me i pazio. Time me je i Šime kupio koji mi je rekao: “Dok sam ja živ neće te niko dirati”. Tada sam osvojila evropsko prvenstvo, zaljubila se u Šimeta posle ne znam koliko godina i govorila: “Da li je moguće da upoznajem čoveka svog života”. Kupila sam stan, ali Stefanov tata se posle postarao da ničega ostalog nema. Sada je sve sem stana prodato, sve što sam imala i uspela", u dahu izgovara košarkašica i dodaje da i dalje veruje da će naći onog pravog muškarca:

"I dalje verujem u ljubav. Sve se dešava sa razlogom, bog mi je namenio muško dete. On je sve što sam ja želela, nešto najlepše iako me moje životno iskustvo dosta koštalo. Teško je, otplakala sam tu bol. Ni najvećem dušmaninu ne želim da bude tako nasamaren. Probudila sam se konačno iz košmara."

foto: Printscreen/Kurir televizija

