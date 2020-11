VELJKO I BOGDANA SLAVE GODIŠNJICU BRAKA Evo kako žive godinu dana od venčanja na relaciji Beograd-Titel, njena poruka je PRESLATKA

U kalendaru porodice Ražnatović 24. novembar će zauvek ostati upamćen kao jedan od najlepših. Prošlo je godinu dana od kada su Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana Ražnatović izgovorili sudbonosna „da“.

Tokom prethodnih 365 dana njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana, sina kom su dali ime Željko.

Porodica Ražnatović često je pričala na koji način je Bogdana uspela da smiri strasti uspešnog sportiste, ali i kako se snalazi u ulozi oca.

A svi poštuju Bogdaninu odluku da, za sada, ne želi da se eksponira u javnosti. Bogdana ima jedan nalog na Instagramu, gde se nalazi samo najuži krug njenih prijatelja i članova porodice. Samo jednom imali smo prilike u javnosti da pročitamo Bogdaninu izjavu, a to je bilo nekoliko dana nakon venčanja, kada je za jedan magazin na konstataciju da je venčanje bilo kao iz bajke, ona izjavila:

- Mislim da je to najbolji opis našeg venčanja. Uživali smo u svakom trenutku, posebno u veselju sa najdražim ljudima, koje je trajalo do jutra.

Veljko je, pak, rekao:

- Svi kad se ožene ili udaju kažu kako je to bilo magično. Ja sam se stvarno lepo proveo sa najbližima, ali mislim da nisam toliko emotivan. Sestra i majka su plakale, meni je bilo prelepo i to jeste najdivniji dan mog života, ali vi žene to doživljavate drugačije.

Inače, on često sa pratiocima na Instagramu deli kako izgleda život sa Bogdanom. Bogdana se zbog snimaka i naljuti na njega.

- Ljuti se stalno, ali smatram da svako treba da nađe ženu koja će mu biti prijatelj jer je to recept za sreću. Ako nije tako, monotonija je veliki ubica veze - rekao je Veljko.

Ono što su mnogi primetili jeste da se sportista smirio i promenio način života. I dok su nekada mediji pisali o njegovim ljubavnim vezama, sada više takvih izleta nema, te novinske stupce popunjavaju sportski uspesi.Za to je glavni krivac Bogdana, a kako kaže, ona je uticala na to da napravi određene promene u svom životu:

- Svi pravi papučari, kao ja, znaju kako žene biju. Moraš da dođeš kući rano. Ideš na trening, pa kuća-pos‘o-pos‘o-kuća - kroz smeh je ispričao Veljko.

Koliko im je lepo u prvoj godini braka otkriva i jedna od poslednjih objava na Instagramu koju je Veljko postavio.

Najveći deo vremena provode u Titelu gde u svojoj porodičnoj kući i imanju uživaju punim plućima. Tamo imaju bazen, a u pomoć oko čuvanja sina često priskače baka Danijela Rodić.Sa druge strane, Veljko tamo ima svoj prostor za treniranje, a kada je u Beogradu, onda odlazi na treninge, dok beba Željko Ražnatović maksimalno uživa u čarima druženja sa članovima porodice Ražnatović, jer za sada nemaju dadilju koja brine o njemu, već se trude da svako maksimalno pomogne u čuvanju naslednika.

Najviše vremena provodi sa Cecom, koja uživa u druženju, kako bi Ceca rekla - sa svojim drugarom.

