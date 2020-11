MINA TVRDI DA JU JE TUKAO I DA JE SVAKODNEVNO DOBIJALA UDARCE! Mensur se tim povodom oglasio, pa jednom rečenicom ukopao bivšu!

Mina Vrbaški ponovo je govorila o svojoj emotivnoj vezi sa bivšim dečkom Mensurom Ajdarpašićem, sa kojim je romansu započela u prošloj sezoni rijalitija ''Zadruga''. Ona je sada otkrila šokantne detalje i iznela žestoke optužbe na račun Ajdarpašića, tvrdeći da ju je tukao, vređao i pretio joj, te da njena majka Ivana ima snimljene pretnje koje joj je on upućivao.

"Napolju je bila ljubomora, haos, nisam smela nigde da idem... Ljubomora koja je bila ovde nije ništa šta se događalo napolju. Dobijala sam udarac zbog pogleda... Kad te neko raspali i ne možeš da ustaneš, nije ni blizu toga što se dogodio ovde. Preko prvog udarca sam prešla, posle dva dana je bilo još jednom, tad sam presekla. Jednom u taksiju nisam sela nazad, zvala su mi drugarice prijatelja, na sred autoputa me je zvao i počeo da se dere, morala sam da izađem iz auta i zovem svoj taksi. Jedna devojka je bila sa nama na njegovom rođendanu, počela da priča o tome kako sam lepa, ja sam je na kraju pozdravila i poljubila, on je hteo da odem jer sam se pozdravila sa tom devojkom. Posle me je udario, pala sam na pod", ispričala je Mina između ostalog, a mi onda se oglasio i Mensur.

"Sve što je izrekla je laž, kao i čitav njen život. Ništa više ne bih dodavao, ovom porukom je sve rečeno", poručio je Mensur.

