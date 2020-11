SUZA SUZU STIŽE! Mina Vrbaški jecala za crnim stolom, slomila se ipred svih: Đedović ju je dotukao OVIM REČIMA! (VIDEO)

Mina Vrbaški se rasplakala i napustila sastanak. Ona je počela da priča, ali su je mnogi prekidali svojim upadicama. Zadrugarka je na kraju priznala da je sa Vladimirom bila najbolja. Ona se nakon toga vratila i nastavila:

"Inati me navode na to da ispadam najgora, i ne želim da ovo ispada patetika. Neke stvari su ostavile pečat i mnogo ranije, pre toga, i Vladimir to zna. Očigledno, ja ne umem da budem srećna i ne umem da budem sa partnerima. Mene moja ljubav najviše ubija. Ne mogu da budem srećna, moram više da odrastem, sazrim. Najviše škodim sebi."

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja verujem Mini samo jedno, a to je da je zaljubljena u Vladimira, takve stvari su jasne ljudima koji Minu poznaju. Možemo da se lažemo, pričamo šarene laže, ali svi znamo šta je poenta. Možda ja pogrešno mislim, možda i Mina laže. Kako radiš, tako i dobijaš. Ovde su se dešavale grozne stvari kada je u pitanju njen bivši dečko, ona se hladi posle dva meseca. Ja sada pričam Filipu jer vidim šta se dešava i sada. Kada je momak krenuo da se hladi, njoj je proradila sujeta. Da joj Vladimir sada kaže nešto i da je ozbiljan, ostavila bi i majku rođenu zbog njega. Mina jeste kriva, i ne veruje joj se više . Kazna je da očisti wc", dodao je Đedović.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir