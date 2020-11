NAVIKLA SAM NA BOL I PATNJU, SVAKO ME GAZI! Mina Vrbaški u nervnom rastrojstvu zbog NJEGOVIH REČI, a ovo ju je DOTUKLO! VIDEO

Mina Vrbaški izletela je iz Bele kuće u suzama, nakon što joj je Kristijan Golubović sasuo sve u lice.

Ona je otišla u dvorište kako bi se isplakala, a Filip Car je odmah krenuo za njom kako bi je utešio.

"Došla sam ovde sluđena, ne mogu ovo da izdržim, to što glumim da sam jaka, sve mi je užas, muka mi je od svega. Ne znaš šta mi je trebalo ovo, kada znam da ne mogu da izdržim! Znam da nisam toliko grešna, ja ne znam da budem srećna, ne znam da uživam u sreći, navikla sam da mi je sve katastrofa, navikla sam na bol i patnju, svako me zgazi, muka mi je ovde od ljudi. Kompletno! Što nisam kod kuće, u zagrljaju svoje porodice, a ovde sam zbog prokletih i smrdljivih para, sve me pogađa, jer sve što kaže je istina. Svi me gledaju na taj način, niko ne zna kako sam ja proživela i šta sam proživela", pričala je Mina, gušeći se u suzama.

Car je sve vreme pokušavao da uteši svoju voljenu devojku, pričajući joj priče iz života i iskiustva sa kojima se on suočio u životu, ali njoj je njena muka bila najveća.

