KSENIJA PAJČIN BI DANAS NAPUNILA 43 GODINE! Bila je lepotica sa beogradske kaldrme, a PRIZOR SA SAHRANE je bez teksta ostavio sve

Pevačica Ksenija Pajčin, jedna od najlepših devojaka koje je Beograd imao, tragično je stradala pre deset godina, kada ju je njen tadašnji dečko, crnogorski maneken Filip Kapisoda, usmrtio u njenom stanu, a potom izvršio samoubistvo. Na današnji dan, Ksenija bi napunila 43 godine.

Ksenija je rođena u Beogradu 1977. godine. Tokom srednjoškolskih dana počela je da se bavi plesom, a karijeru plesačice započela je kao deo plesne grupe pevačice Dragane Mirković i sastava "Beat Street".

Njen talenat ubrzo je uočio frontmen grupe "Duck", Damir Radoičić Dača, sa kojim je snimila pesmu "Dačo, volim te" i na taj način započela svoju muzičku karijeru i stekla veliku popularnost. U to vreme, ona je bila u vezi sa sinom slavnog košarkaša Moke Slavnića, Zvezdanom, koji je pre nekoliko godina uhapšen zbog učešća u pljački sa ozloglašenom bandom "Pink panter". Za njega je Ksenija izjavila da je bio njena najveća ljubav.

Lepotica sa beogradske kaldrme solo karijeru započela je već 1997. godine, kada je objavila debi album sa kog su se izdvojile pesme "Seksualnost" i "Kada ja ti čuvam leđa". Međutim, veliku pažnju privukla je pesma "Sviđa mi se on" za koju se spekulisalo da je posvećena Peđi Mijatoviću. Te glasine bile su podgrejane i spotom u kom se u nekoliko kadrova sa jedne utakmice pojavljuje upravo Peđa.

Godine 1998. usled spekulacija da ima veze sa ubistvom Olivera Jovanovića, kog je ubio njen tadašnji dečko Zvezdan Slavnić i za to dobio kaznu od osam godina, Ksenija demantuje sve i odlazi u Grčku, gde je dve godine aktivno igrala u diskotekama i noćnim klubovima. Istovremeno je na jednoj tamnošnjoj televiziji radila i kao koreograf. Po povratku u Beograd ostvarila je saradnju čuvenim voditeljem Milovanom Ilićem Minimaksom i bila pomoćni voditelj u njegovoj emisiji na jednoj beogradskog televiziji.

Nakon nekoliko godina pauze, 2002. Ksenija objavljuje novi album "Extreme". U to vreme snimala je spotove u Kanadi, gde su producenti jedne TV stanice primetili njen talenat pa je tako ona gostovala u emisiji "Električni cirkus" gde su nastupale velike muzičke zvezde poput Dženifer Lopez, Eminema i drugih. Ipak, nije želela da ostane tu, kao što nije želela ni da se bavi manekenstvom u Milanu.

Veliki skandal izazvalo je njeno gostovanje u emisiji "Svet plus" koja se emitovala na televiziji Pink, kada je Ksenija prekrstila noge poput Šeron Stoun u filmu "Niske strasti". Javnost je tada mesecima spekulisala o tome da li nosila gaćice ili ne, a ovu medijsku pažnju Ksenija je iskoristila i objavila singl "Neven" koji je i danas veoma slušan.

Pajčinova je imala niz uspešnih nastupa, a nakon jednog od njih doživela je saobraćajnu nezgodu koja je mogla da se završi kobno. Srećom, prošla je bez ozbiljnih povreda. Naredne godine, njena najbolja drugarica podlegla je povredama od udesa koji je doživela, a Ksenija je to teško podnela. Nikad nije skrivala da je jako emotivna i ranjiva, te da je lako umela da se rasplače.

Kseniju su neretko startovale i žene, a njene veze sa muškarcima izazivale su veliku pažnju. Fudbalski reprezentativac Ivica Dragutinović nikada nije želeo da prizna da je sa njom u ljubavi što joj je teško palo, a onda se spekulisalo da je u vezi sa Acom Lukasom, za kog je rekla da su bliski te da ga ona štiti od zlih ljudi. Sa fudbalerom Predragom Perišićem imala je lepu romansu, ali ipak, njenu energiju, snagu i mističnost mnogi muškarci nisu mogli da podnesu, te je zato do kraja života ostala protivnik braka. Jednom prilikom je priznala da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, a to joj je teško palo jer nije znala da je on u braku.

Kada je započela vezu sa Filipom Kapisodom 2008. godine, najveću podršku pružili su joj prijatelji Bane Dević i Goran Stojićević Karamela. Veza Filipa i Ksenije bila je veoma burna i trajala je do proleća 2009. kada je on postao učesnik jednog rijaliti programa. Oni su kasnije pomirili, a početkom 2010. godine doživeli su saobraćajnu nezgodu na putu do njene vikendice. Tada se mnogo spekulisalo da je to zapravo bio prvi Filipov pokušaj da oboje usmrti. Na kraju, 16. marta 2010. godine on je oduzeo njen život, a potom i svoj. Njihova besmrtna tela zatekla je Ksenijina majka Ljubica, u stanu na Voždovcu.Na dan sahrane, u trenutku kada je beli kovčeg spuštan u zemlju, sa Ksenijinog groba uz zvuke Bolera poletela je bela golubica, a taj prizor je šokirao prisutne na pogrebu. Mnogi su tada pričali da je to bio znak da je jedna od najlepših devojaka na javnoj sceni Srbije zauvek otišla, ali isto tako da nikad neće biti zaboravljena.

