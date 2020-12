ČIM JU JE UGLEDAO NAPISAO JOJ JE PESMU: Spojila ih je velika TRAGEDIJA na estradi, a danas su u srećnom braku

pogledali se i znali su da je to ljubav

Kompozitor Bane Opačić uživa u srećnom je braku sa suprugom Ninom, a njihova ljubavna priča je počela sasvim slučajno i nenadano.

Naime, Banetu je na jednom nastupu veliku pažnju privukla lepa devojka o kojoj je svakodnevno razmišljao, te joj je posvetio pesmu i nazvao je "Nina".

- Ime sam joj izmislio i zapisao ga u pesmu, presadio joj svoj karakter, stvari koje kod sebe volim i obrisao gomilu mana koje imam. Oči i pogled sam joj pozajmio da je lakše prepoznam, a telo joj bezobrazno zamislio savršeno. Sve sam to napravio i samo čekao da je zaslužim... I nije mi došla takva - došla je puno bolja", istakao je jednom prilikom Bane na svom Fejsbuk profilu. Nekoliko godina kasnije razmenili su poglede u Budvi, ali ne i reči. Ipak, nešto kasnije njih dvoje su se usled tragičnih okolnosti i upoznali.

- Godinama sam od prijatelja Darka Radovanovića, koji, nažalost, više nije sa nama, slušala "Bane je isto to rekao". Kada nas je Darko napustio, htela sam da upoznam čoveka o kome sam toliko znala, da zajedno oživimo uspomenu na Darka. Kada smo se prvi put sreli, zagrlili smo se kao stari prijatelji. I to je bio On. Ja ga nikad nisam upoznala. Ja sam ga prepoznala", izjavila je Marina Pekić s kojom se na večnu ljubav Bane zakleo 2013, a tu romansu od tada ne prestaju da promovišu kao pravu ljubav.

