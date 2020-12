ON JE LUD ČOVEK, NE MOGU DA VAM OPIŠEM TU JEZU! Stanija Dobrojević otkrila šta se dešavalo u SUDNICI sa Kristijanom

Starleta Stanija Dobrojević najavljena je kao učesnica Zadruge 4, ali zbog pretnji Kristijana Golubovića da će je "ubiti" još uvek nije krenula put Šimanovaca.

1 / 6 Foto: Printscreen/Pink.rs

"U sudnici je najbolje došlo do razrešenja našeg slučaja. U emisiji se izvinio, ali me nije ispoštovao. Jednostavno se zakleo i ubedio me pred sudom. Kada se sve to završilo pred sudom i kada je trebalo da potpišem dokument, on se našao iza mene i pomazio me po kosi", rekla je Dobrojevićeva.

"On je lud čovek, ne mogu da vam opišem tu jezu. Strašne situacije pretvori u komiku", rekla je Dobrojevićeva.

"Honorar koji su mi ponudili da uđem u Zadrugu je veći nego dve nagrade. Nadmašio je do sada najveće honorare koje sam imala u rijalitiju. Ako se poklope kockice, ulazim", dodala je Starleta.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO

Kurir