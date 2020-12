IVI GRGURIĆ ZA NOVAC SU NUDILI MORBIDNE STVARI: Rijaliti pobednica otkrila SVE! Čak je i ona bila ŠOKIRANA

Pobednica treće sezone rijalitija Iva Grgurić otkrila je kako često dobija nepristojne ponude od muškaraca, ali tome ne pridaje specijalnu pažnju.

Iva je iznela i još detalja iz veze sa tatu majstorom i bivšim rijaliti učesnikom Filipom Đukićem.

"Dobijam nepristojne ponude, ali ne dobijam baš sad toliko mnogo, ali dobijem nekad. 'Hoćeš da ti platim da uriniraš po meni?' To je na primer bila jedna koje se sećam! On meni hoće da plati da ja uriniram po njemu?! Ali samo sam ga na blok, "what a fu*k"? Tako da, to je samo jedna nepristojna, umesto da sam ga pitala koliko hoće da mi plati?! Nisam, je*em mu!", rekla je Iva, pa otkrila šta u slobodno vreme radi:

foto: ATA Images

"Volim jahanje! Ja jašem od svoje sedme godine. Jašem konje, da se ne biste zabunili! To je moj hobi. Tu negde svoju energiju, lošu ako ju imam, a nemam je baš često, ja tu negde ispoljavam. To je jedna prekrasna rekreacija koju bi poželela svima da probaju, bar da se okušaju u tom jahanju."

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Iva je uplovila u romansu sa Filipom Đukićem od kog se sada ne razdvaja. Njih dvoje imali su burnu vezu u rijalitiju, a napolju su pokazali koliko je njihova ljubav jaka uprkos tome što mnogi u istu nisu verovali.

Kurir.rs/K.Đ/Mondo

