NADEŽDA BILJIĆ SASULA DRVLJE I KAMENJE NA TOMINU MAJKU: Pokazala i poruke koje su razmenile! FOLIRANT LAJE I IMA ŠPIJUNE! (FOTO)

Nadežda Biljić već duže vreme u lošem je odnosu s Jasminom Panić, majkom svog bivšeg partnera Tome Panića, kojeg je javno ostavila nakon više prevara u aktuelnoj sezoni rijalitija.

Sa svojom sada već bivšom svekrvom u više navrata se javno prepucavala, a sada je usledila nova runda sukoba - sve je počelo zbog pošiljke koja je Tomi stigla na adresu rijalitija.

Naime, Nadeždu je izrevoltiralo to što njegova majka na Instragramu piše da mu je ona poslala voće, slatkiše i ostale đakonije što, kako Nadežda tvrdi, nije istina - za to je predložila i dokaz u vidu poruka koje je uputila prijatelju, kog je zamolila da sve to organizuje i pošalje Tomi u njeno ime.

"Sad Toma kaže mami da mu pošalje voća jer je bolestan, je l' možeš ti da pošalješ u moje ime iz inata? Sutra mi stižu pare, pa ću poslati... Pošto mama ima. dinara platu, sad ću ja da mu pošaljem, pošto njegova mama kaže da je meni ostavio više para. I pozdravi ga od bivše žene", glasila je poruka Nadežde Biljić.

Ona se tu nije zaustavila, već je nastavila rat s Tominom majkom.

"Voze se mojim parama koje sam dala za rent-a-kar, gospođa sva važna! Išli po kuče u Kruševac, kažeš Biljići preuveličavaju, vidim vi Panići baš znate za kulturu i porodicu. A da, inače, ja sam platila kuče 500 evra, toliko o vama Panićima. Voleli ste me do poslednjeg dinara i ti i tvoj sin, pa neka ti špijuni sad prenose sve što ja pišem jer ja pišem istinu, a ti izigravaš mučenicu i manipulišeš, a to može kod sinova da ti prođe, kod mene ne. Pozdrav Panići od Biljića", napisala je Nadežda, pa dodala:

1 / 7 Foto: Printscreen/Instagram

"Gospođa kaže ima tumor u ruci, a ne boli te ruka kada treba da skrinšotuješ slike i da pišeš preteće poruke, tada ti ništa ne fali?! Ajde špijuni, prenosite, ja baš volim što kažete da ja lažem, još jedan pozdrav od Biljića koji uništavaju tvog sina, gospođo, ako se tako možeš nazvati."

"Hoćemo da pričamo o tome kako si mojoj majci rekla:"To detet u Kini me ne zanima", pitale smo majka i ja da ti šaljemo mesečno 100 evra jer znamo da ti je mala plata, on je rekao: "Ne dolazi u obzir, dobila je ona prva pare, znam ja nju, ona to troši na gluposti", to je tvoj sin rekao meni i mojoj majci, sramoto jedna!", nastavila je Nadežda na Instagramu, pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

"Kukaš za unukom, okreni mog oca pa pitaj da dođeš da ga vidiš, majka i ja ćemo izaći da ti ne smetamo gospođo, nego si nas blokirala da ne vidimo šta pišeš o nama. Lepo je biti baba u gostima, nijednom nisi otišla sa nama u Tiršovu da vidiš kako izgleda dok mu ja držim glavu, a doktor mu kroz nos gura sondu, a dete vrišti. Ne znaš ni kako se hrani na sondu, ne znaš ni da nema sondu više, da plače dok sisa flašicu, ali mi ne spavamo i borimo se, a tebi nedostaje unuk?! Folirantu, neću da ćutim više jer je sramota šta ti radiš. Pa, meni si rekla da on sad ima drugu porodicu, mama je nebitna, valjda smo mi svi skupa porodica... Polako, imam ja još dosta toga da ispričam, samo ti laj i postavljaj špijune."

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir