ANA KORAĆ VOZI AUTOMOBILE OD 150.000 EVRA?! Starleta pokazala vozni park, svi se pitaju odakle joj TOLIKO PARA!

Bivša učesnica rijalitija i starleta Ana Korać neretko na svom Instagramu ističe kako uživa u luksuzu.

Ana često pokazuje šta sve poseduje, a mnogi se pitaju već duže vreme odakle joj toliki novac, s obzirom da nosi skupocenu garderobu, putuje po egzotičnim destinacijama, a sada se pohvalila i voznim parkom.

Koraćeva je sada na svom Instagramu pokazala dva preskupa automobila. Naime, ona je pozirala na belom Mercedesu koji vredi nekoliko desetina hiljada evra, dok se u pozadini nalazi parkirana G klasa crne boje, koji vredi oko 100.000 evra.

Ona je u opisu fotografije kratko napisala: "Moje igračke", i dok mnogi nagađaju da li su automobili zaista u njenom vlasništvu.

Takođe, Ana je i veliku sumu novca iskeširala i na plastične operacije.

Inače, ona je nedavno privukla veliku pažnju javnosti kada se sukobila sa Majom Marinković i njenim ocem Takijem, zbog čega ju je prozvala na drušvenim mrežama.

"Stvarno ne znam šta ovaj lažljivi morž hoće više od mene. Nije ti dosta što ti lažeš, nego si tako vaspitao ćerku, ali sam shvatila da si i ti moj vatreni fan što dokazuje ova slika gde si me molio da se slikamo. Ja bih vam poručila da idete zajedno na lečenje od Ane Korać. To mora da je neka porodična prenosiva bolest. Ko će ga znati. A to što ste zajedno pričali moraćete i da dokažete uskoro na sudu, taman eto vam prilike da me opet zamolite za jednu sliku. Naravno, ja sam uvek fina prema tako vatrenim fanovima", napisala je Ana Korać tada.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir