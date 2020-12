KARIĆ OBJAVIO DA GA PREVARILA DEVOJKA, A SAD SE OGLASIO NJEGOV OTAC! Osman opleo po BIVŠOJ SNAJKI: Sve su pravljene na isti KALUP!

Bivši učesnik rijalitija, Stefan Karić obelodanio je na svom Instagramu da ga je devojka prevarila.

Sada se tim povodom oglasio i njegov otac Osman Karić koji je prokomentarisao celokupnu situaciju, a i te kako je imao šta da kaže.

foto: Printscreen/Instagram

- I sam sam zatečen, sve se desilo kao grom iz vedra neba, još uvek je rano za bilo kakve informacije, moram saznati da li je sve ovo istina i ako jeste onda ću dati svoj stav o svemu tome, ne bih opet da ispadne kako se Stefanov tata umešao u vezu - rekao je Karić, a onda i prokomentarisao devojke kojima je njegov sin, kao i mnogi drugi momci današnjice, okružen.

- Čim vidiš da devojka nosi pomeranca kao modni detalj, znaj da je sponzoruša, nisu joj sigurno kupili otac i majka, naravno čast izuzecima, ali to su izuzeci - rekao je Osman.

- Kažem opet, nisam neko ko mu se meša u ljubavni život, savete mogu da mu dajem, ali to je dužnost jednog roditelja. Sve te devojke su ok, dobre kulturne i vaspitane kad su kod nas u gostima i teško ih je provaliti. U suštini teško je uopšte provaliti današnje devojke, kao da su pravljene na isti kalup, kao da su pohađale iste škole sa lažnim emocijama usredsređene samo na jedno, a to je lova, to jest' moć - završio je Osman.

foto: Pritnsceren/Instagram

- Pošto kažu da menjam kao čarape izgleda da mi je ove čarape neko probušio danas. Uhvaćena mala u Stanišićima, inače mi je rekla da ide sa majkom na neki pregled i da je svratila do Stanišića na piće i eto, igrom slučaja poznajem mnogo ljudi i tom prilikom sam saznao da je provela sat i po vremena u hotelu "Pirg" sa izvesnim likom sa kojim se ljubila na kraju ispred njenog auta! Ne zna sa kim se igra...- napisao je Stefan.

