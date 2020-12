JA SAM EMOTIVNO ISPUNJENA ŽENA! Slavica Ćukteraš iskreno o provokativnim fotkama: Ne radim ništa što ne radi i ostatak sveta!

Pevačica za Slavica Ćukteraš kaže da je srećna i zadovoljna, te da je to formula zašto sija i obećava da će jaču polovinu pokazati kada bude bila spemna.

- Ne može da se ne podvuče neko pitanje o mom privatnom životu, a znate da ja o tome nikad ne pričam (smeh). Ja sam emotivno ispunjena žena - imam ćerku koju volim najviše na svetu, porodicu, prijatelje i prema njima osećam veliku ljubav koja mi je uzvraćena. Emotivni plan ne mora da se odnosi samo na partnera i ne moramo da budemo definisani kroz to. Ali, ne sumnjam da ćete saznati kada budem imala nekog pored sebe, a možda i imam, samo ga dobro krijem - kaže Slavica, koja dodaje da je srećna žena i da zbog toga emituje dobru energiju.

- Kad je žena srećna i zadovoljna svojim životom, onda uvek sija. Šalu na stranu, mada se ne šalim, znate da sam ja neko ko se fizički ne menja, a valjda je ona izreka da žena što je zrelija, ona bolje izgleda. Trudim se da vodim računa o tome šta jedem, mada nisam neko ko sebi brani bilo šta, treniram koliko mogu, a i imam malo dete, tako da sam uvek fizički aktivna – govori pevačica i usput se osvrće na to što su joj fotografije na Instagram profilu sve više provokativne.

- Ne znam što se tolika pomama podigla zbog mojih fotografija, ne radim ništa što ne radi i ostatak sveta. Ali, valjda zbog toga što sam poznata ličnost, to je onda više propraćeno, šta da radim. Bitno je da je slika lepa, ako će već završiti u novinama, zar ne?. Na komentare više i ne reagujem, iskrena da budem, jer svako ko ima potrebu da pljuje nekog zbog toga kakvu je fotografiju objavio, pa ta osoba onda nema ništa pametnije da radi. Ako im je lakše da mene negativno komentarišu i to ih čini srećnim, onda treba da se zapitaju šta im je stvarno cilj u životu - izjavljuje Ćukteraševa koja se u avgustu mesec borila sa korona virusom.

- Bio je to težak period, ali je na sreću iza mene. Korona nije šala, zaista moramo da vodimo računa o sebi. Na nesreću, ja sam se zarazila, ali je opet bilo dobro to što nisam bila toliko ozbiljno da moram da ležim u bolnici. Znate i da sam imala društvo u karantinu, tako da nam je u društvu bilo lakše da prebrodimo tu nedaću koja nas je zadesila. Uvek ću da apelujem na sve da vode računa i da pošaljem pozitivne misli u univerzum da nam se ovo zlo što brže završi. Što se tiče toga da li sam izašla jača, ne mogu da kažem da to što se desilo nije uticalo na mene, zamisli se čovek, shvatiš da neke stvari nisu toliko važne i da treba da se stavljaju na prvo mesto, jer bez zdravlja ne možeš ništa. To je ujedno i lekcija koju sam naučila - iskreno kaže Slavica koja dodaje da je sve to ostavilo posledice na njen posao.

Nijednoj ženi ne sme da se dogodi što i Tanji

Pevačica je podržala Tanju Savić u njenoj brobi za decu, kako bi se dečaci vratili iz Australije i bili ponovo sa majkom.

- Ja sam već to komentarisala, tako da je moj stav poznat, podržavam Tanju u svakom smislu te reči. Zaista mislim da nijednoj ženi ne treba i ne sme da se dogodi kao što se njoj desilo i nadam se da će na kraju cela priča biti završena u njenu korist i da će ponovo biti sa svojom decom - kaže Slavica.

