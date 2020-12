GOVORILA SAM RANIJE, A TO VAŽI I SADA: Slavica Ćukteraš otvorila dušu o razvodu, ćerki, ali i NOVOJ LJUBAVI!

Slavica Ćukteraš razvela se krajem 2019. godine od fudbalera Vlade Avramova posle tri godine braka.

Ona je sa njim 2016. dobila ćerku Viktoriju, zbog koje su odlučili da ostanu u dobim odnosima i da potpišu sporazumni razvod braka. Godinu dana posle razvoda pevačica se osvrnula na ovaj period i otkrila u kakvim je odnosima sada sa bivšim suprugom, kao i da li je našla novu ljubav.

"Ja sam i ranije to govorila, a to važi i sada - do razvoda je došlo jer je jednostavno nestalo ljubavi i tako je trebalo da se desi. Znate već da ne volim naširoko o svom privatnom životu da pričam, nikada do sada nisam isticala ni bivšeg supruga ni ćerku. No, negde i razumem, javna sam ličnost, pa narod interesuje šta se dešava u mom životu. Ništa se nije promenilo u ovih godinu dana otkako smo se razveli - i dalje smo u dobrim odnosima, brinemo zajedno o našoj ćerki i to je najbitnije. Iako mi više nismo partneri u ljubavnom smislu, ljubav prema našoj ćerki nikada neće nestati i to je jedino važno", kazala je Slavica.

Što se tiče njenog ljubavnog života, on je trenutno u "periodu mirovanja", jer ona, kako tvrdi, ne razmišlja o novom muškarcu zato što se koncentrisala na posao.

"...Ne forsiram ljubav, uživam u životu, a kad se to desi, pa već ćete sigurno saznati", rekla je pevačica kroz smeh.

