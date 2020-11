SLAVICA ĆUKTERAŠ RIDALA U STUDIJU: Kada je videla NJEGA nije mogla da se SMIRI: Jedva je progovorila (KURIR TELEVIZIJA)

Niko nije mogao da očekuje ovakvu rekaciju pevačice Slavice Ćukteraš koja se posle video poruke svog oca Žarka u emisiji "Sceniranje" žestoko rasplakala u studiju Kurir televizije. Ona je bukvalno ridala nakon očevih reči.

"Kao dete bila je znatiželjna, Zvali smo je Bebana jer je bila kao lutka, ime je dobila zadnju dan i pred opštinom sam odlučio. Čujemo se stalno, imamo blizak odnos, fino se ispričamo o svemu. Uvek je ženski mangup u duši. Budi dobra i čuvaj se i čuvaj Viktoriju. Na njenu karijeru sam ponosan, verujem kad sve ovo prođe da će još bolje biti. Bebana, tata te puno voli", poručio je njen otac.

"On puno radi, putuje, vozi kamion sa 65 godina. Ne znam otkud suze, valjda su me dirnule njegove reči, bio je neki okidač u meni, nešto je čučalo, valjda nedostajanje oca, a i u PMS sam. Nije mi svojstveno da plačem ali ovo me puklo, kad sam njega videla. Ne znam, čula sam se pre neki dan sa njim, znam da je u Rusiji", objasnila je nekadašnja "Zvezda Granda" i zahvalila se ocu na lepim rečima. Ona je dodala da joj je očeva figura falila u detinjstvu jer je često bio odsutan, a uputila mu je i specijalnu poruku.

