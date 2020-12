SUPRUGA JE IMALA KORONU KAD SE PORAĐALA, NAŠA BEBA JE NEGATIVNA! Glumac dobio dete sa 30 godina MLAĐOM, a sada se oglasio!

Hrvatski glumac Frano Lasić nedavno je dobio sina sa 30 godina mlađom suprugom Milenom Lasić.

On je otkrio da je Milena u devetom mesecu trudnoće saznala da je pozitivna na korona virus.

foto: Dragana Udovičić

- Dobro smo, jedino što nam nedostaje sna. Supruga je pre nego je rodila dobila koronu tako da je praktični rodila dok je bila zaražena. Srećom, beba je negativna, ja sam negativan, supruga je sada bolje. Nekako se sada moramo organizovati ona i ja, jer beba se kao i svaka beba budi tokom noći zbog grčeva. Ali dobro je to sve skupa, divno. Presrećni smo - rekao je glumac.

- Presrećan sam zbog rođenja sina Nikolasa. Kao ptičica se osećam. Naravno, voleli bismo i supruga i ja da malo više spavamo, ali ništa nam zaista nije teško. On danas ima 22 dana -rekao je on.

Podsetimo, Milena i Frano su se pre pet godina venčali posle tri godine veze, a da su oboje romantični potvrdili su izborom pesme za prvi svadbeni ples koji su odigrali uz "All You Need Is Love".

Lasić je u jednom intervjuu istakao da im razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem. Kao tajnu dobrog braka tada je otkrio da je najvažnije puno ljubavi, razumevanja i poštovanje između partnera.

