RODIO SE NAJMLAĐI LASIĆ! Frano dobio sina sa 30 godina mlađom suprugom! Još mu nisu dali ime, ali je već omiljen u porodilištu

U subotu 29. novembra Milena Matić i Frano Lasić postali su roditelji prelepog dečaka. Milena se samo par dana pre termina porodila carskim rezom u GAK Narodni front.

Mama i beba su dobro, a kako saznajemo iz pouzdanog izvora dečak ima maminu bujnu kosu i trenutno je najpopularniji bebac na klinici. Još ne znaju kako će se dečak zvati i za sada mu tepaju najmlađi Lasić.

Milena i Frano su se pre pet godina venčali posle tri godine veze, a da su oboje romantični potvrdili su izborom pesme za prvi svadbeni ples koji su odigrali uz All You Need Is Love.

