ANABELA, ĐOLE I VESNA PRVI PUT SE SRELI OČI U OČI I ODMAH SKANDAL! Đogani ocrnio bivšu snajku: Nije htela da se pozdravi

Pevačica Anabela Atijas i brat njenog bivšeg supruga Gagija Đoganija, Đole Đogani, ne mogu da pronađu zajednički jezik, te sukobi godinama ne jenjavaju, a Pandorina kurija se otvorila kada je Anebela postala učesnik "Zadruge 3".

Naime, Anabela je u nekoliko navrata pisala javno na svom Instagramu ružne stvari o Đoletu, ali i u pojedinim emisijama iznosila porodične stvari koje se tiču Vesne i Đoleta.

Oni su otkrili kako je izgledao susret oči u oči sa Anabelom na jednom snimanju, a na pitanje u kakvim su odnosima sa Gagijem i Anabelom, Vesna i Đole su bili vrlo konkretni.

foto: Nemanja Nikolić

- Gagi me zvao pre 10 minuta, i naš odnos je jako čvrst. On kod mene dolazi često i družimo se koliko nam vreme dozvoljava. Što se Anabele tiče, šta da kaže, evo i sad ovaj interviju kada bude videla ona će da napravi Bog zna šta od njega - priča Đole i dodaje:

- Reći ću samo da smo pre nekoliko dana snimali novogodišnji program, koji je vodila moja bivša i sadašnja supruga (smeh) na kom se pojavila i Anabela. Pozvana je kao članica grupe "Funky G" a nastupala je kao Anabela Bukva. Svima je jasno ko je "Funky G", to su Anabela i Gagi, a ne samo ona. Kada je došla, ušla je na neke sporedne ulaze da bi pobegla od medija, ne znam iz kog razloga, ali sa 80 odsto kolega se nije pozdravila. To vam mnogo govori o tome sa kolilko ljudi je ona dobra.

foto: Printscreen/Premijera

Dotakli su se i teme pandemije i finansija.

- Ova godina za moje društvene mreže je bila idealna. Nikada manje posla jer sam poslednji nastup imala 8. marta, a nikada više vremena za porodicu, prijatelje i vreme koje sam trošila na TikTok-u i Instagramu - započinje Vesna i dodaje:

- Finansijski nismo bili toliko loše i nismo kukali kao druge kolege jer smo porodica koja kako se kaže čuva za crne dane, i to je ono što nas razlikuje od drugih kolega. Ja nisam opterećena da moram da imam brendirane svari i trošim ne znam koji novac na to. Ja sam sama po sebi brend i dovoljno je da stvari koje nosim kombinujem drugačije i to je uvek nešto novo za moju publiku.

Pevačica se osvrnula i na odnos sa Slađom Delibašić, Đoletovom bivšom.

- Moram da kažem da smo kao porodica svi jako vezani. Iako će mnogi pomisliti da sam ja u nekom sukobu sa Slađom, baš naprotiv mi je dosta družimo i posećujemo. Bar jednom nedeljno imamo porodični ručak gde se svi lepo okupimo i pričamo šta se kome desilo u toku nedelje.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

kurir.rs/informer

BONUS VIDEO

Kurir