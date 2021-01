TOZOVAC SE OGLASIO NAKON VESTI DA SE OŽENIO 20 GODINA MLAĐOM! Progovorio o svadbi, pa poručio: Planiram nešto vrlo lepo!

Kao bomba odjeknula je vest da se pevač Predrag Živković Tozovac oženio u 84. godini.

Naime, u medijima se pojavila informacija da je pevač stao na "ludi kamen" u četvrtak 31. decembra, sa svojom životnom saputnicom Emilijom Mimom.

Nakon tpga, Tozovac se oglasio i otrkio da li u tome ima istine.

foto: Damir Dervišagić

“Ja bih to objavio, nije… Ne volim to tako anonimno da objavljujem. Ja planiram nešto vrlo lepo uskoro. Bićete obavešteni sigurno, to će biti javno”, rekao je Tozovac.

Inače, na jednom profilu na Instagramu pojavila se vest o tome da su se Tozovac i njegova partnerka Emilija Mima, sa kojom živi već četiri decenije, venčali.

Podsetimo, Emilija je dve decenije mlađa od Predraga, a on često u svojim intervjuima ističe koliko je njihova ljubav jaka.

– Mima je moja prava ljubav i moj izbor. Naš odnos je više od ljubavi. Ljubav bih opisao kao kratkotrajnu bolest. Mi smo u najlepšoj fazi jer smo postali prijatelji koji ne mogu jedno bez drugog. Ljubav nema veze s godinama. Mira Stupica često voli da kaže: “Živim život punim plućima i u ovim godinama”, iako je u staračkom domu. Ja se slažem s njom – rekao je on jednom prilikom za "Blic.

foto: Dragan Kadić

