MIRKO ŠIJAN PLAČE SVAKI DAN: Goca Božinovska je godinama čuvala ovu TAJNU! To mi je veliki PROBLEM!

Goca Božinovska objašnjava da nikako ne može da uteši svog naslednika koji tuguje za tatom.

Iako je Mirko imao samo sedam godina kada je Zoran Šijan ubijen, seća ga se i nedostaje mu svakog dana. Uprkos njenim težnjama da mu skrene misli, mladi Šijan stalno gleda snimak na kom se njegov tata smeje i svima se hvali tim klipom.

"Mirko ima video-snimak na kom se njegov otac smeje i priča. Često ga gleda i svima to pokazuje. Često ga pitam, sine, zašto to puštaš, zašto sam sebe povređuješ, ali on odmahne rukom i kaže mi: "Mama, tako mi je mnogo lakše. Imam osećaj kao da sam video tatu", kaže Goca Božinovska.

Pevačica dodaje da joj najteže pada kada vidi suze svog naslednika. On često ume da zaplače zato što istinski pati za ocem.

"Uvek kada se skupi neko društvo kod nas u kući, Mirko pušta pesmu "E moj ćale". Zbog te pesme svaki put zaplače. Kažem mu da to ne radi jer tako povređuje sebe, ali ne vredi, ne sluša me! To mi je baš veliki problem", priznala je Goca.

Mirko je hteo poput oca Zorana život da posveti boksu, ali mu Goca to nije dozvolila:

"Mirko je imao preveliku želju da trenira boks, ali mu ja nisam dala. Zaklela sam ga da, dok sam ja živa, ne trenira taj sport u kom može da se povredi. Mnogo je dobar prijatelj sa Veljkom Ražnatovićem, koji je postao profesionalni bokser. Uvek je hteo da se kao on oproba u boksu. Na sreću, sprečila sam ga", rekla je Goca.

Bez obzira na to što je odrastao bez oca, u Mirkovom životu postoji čovek koga naziva "ćaletom". Reč je o najboljem prijatelju pokojnog Zorana Šijana, Milanu Narandžiću Limunu. On je skoro dve decenije bezuslovno uz Gocu i njenu decu, koju gleda kao svoju.

"Limun nikada nije odvajao Mirka od svoje dece. Vodio ga je na zimovanja, letovanja i neizmerno sam mu zahvalna što je ostao uz mene i decu i posle smrti mog muža. Mirko ga često zove "ćale". Svaki put se štrecnem kada čujem to "ćale". Ali to je normalno jer ga je Limun praktično odgajio", istakla je pevačica.

Za Gocinog naslednika mnogi kažu da ima nezgodan karakter, a ona poručuje da je i likom i duhom isti otac.

"Mirko i Zoran jako liče, isto hodaju, govore, razmišljaju. Baš je karakterom na oca, ali ja ne strahujem zbog toga. Mediji su od Šijana napravili nasilnika, ali on je u stvari uvek bio jedna mala beba", kaže pevačica.

