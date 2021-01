RADUJEMO SE KAO MALA DECA! Neda otkrila kako provodi Badnji dan i Božić, i ko joj pravi društvo: Pevačica ispoštovala sve običaje!

Pevačica Neda Ukraden praznike provodi u svom domu, a društvo joj prave unici. Ona je sada istakla da se veoma raduje Badnjem danu i Božiću, te je otkrila kako primenjuju običaje.

- Pošto ja živim u kući sa divnim unucima, celu kuću smo okitili i balkoni svetle. Bar da nam je u kući lepo. Za Božić smo uvek bili kod kuće, to su trenuci koje treba podelili sa najdražima i to meni ostaje uvek u sećanju i kao deteta i odrasle žene i bake, sada. Ti neki lepi porodični običaji i tradicija, to je nešto što nas veže i spaja i čini bićima koja nisu bez korena - rekla je Neda, pa dodala:

- Postoji tradicija. Kod nas se tradicionalno za Badnji dan sprema bakalar, ja sam to već sinoć krenula da radim i danas ću ceo dan provesti oko pripreme. Uveče svi čekamo da založimo ovaj kamin iza, on uveče svetli, vatra gori, unosi se slama, tu nam je i položajnik sutra za Božić. Nastojimo da naša porodična priča bude lepa. Mi se radujemo kao mala deca - izjavila je pevačica u "Novom jutru" na Pinku.

