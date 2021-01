BOŽIĆ PROVODIM KOD SVOJIH U LESKOVCU, MAMA JE ZADUŽENA ZA TRPEZU: Kaća Živković otkrila: Novčić iz česnice uvek završi kod MENE!

Katarina Živković božićne praznike provodi sa svojim najmilijima u rodnom Leskovcu, pevačica je otkrila kakve je sve uspomene vezuju za najradosniji hrišćanski praznik.

Kako je objasnila, i ove godine pripremu božićne trpeze prepustila je svojoj mami, a njeno je samo da uživa u prazničnim đakonijama i da kao i uvek izvuče novčić iz česnice.

- Uvek sam Božić provodila kod svoje porodice u Leskovcu, a mama je i ovoga puta zadužena za prazničnu trpezu. Još uvek nisam vična u kuhinji jer me to ne zanima. Kada me bude zanimalo, znam da ću u tome biti najbolja. Za sada, u kuhinju ulazim jedino kada treba da skuvam kafu i napravim jaja - kaže Katarina kroz smeh i dodaje da u njenom domu već godinama važi jedno pravilo.

- Uvek izvučem novčić iz česnice, čak i kada nas je bilo više u kući, dok su baka i deka živeli sa nama, neverovatno je da je novac uvek završavao kod mene - priča Kaća, koja je zbog svog posla mnogo puta propuštala porodične proslave. Zbog toga, kako kaže, važno joj je da nekoliko dana u godini provede sa svojima.

- Bila sam veoma mlada kada sam počela da radim, ostala sam bez detinjstva jer sam ja tako htela, a ne jer je tako moralo da bude. Mene niko nije terao da počnem tako rano, već sam želela da zaradim i da imam svoj dinar - kaže pevačica i dodaje:

- Zbog svega toga sam morala prerano da odrastem, ali se ne žalim jer moj posao ima dobre strane. Naučila sam mnogo, upoznala sam puno ljudi, i sada znam kako neke stvari treba da se rade - dodaje ona

Ove godine nije imala specijalne želje za Božić Batu jer sve što zamisli, trudi se da sama i ostvari.

- Od Božić Bate mogu da poželim malo više novca u ovoj godini, ali naše želje uopšte nisu bitne. Mi možemo da želimo, ali na kraju se desi samo ono što mora da se desi. Naša najveća pobeda je to što smo u doba korone uspeli da se sačuvamo, a nadam se da će tako i ostati - priča pevačica koja će prethodnu godinu, osim po koroni, pamtiti i po tome što je njen tata morao da ide na operaciju zbog kancera. Kako je objasnila, zdravstveno stanje njenog tate sada je dobro, a pevačica se nada da će tako i ostati.

- Mama i ja se trudimo da sve bude kako treba, a tata je sada dobro, hvala bogu. Imao je operaciju i sada prima svoju terapiju. Meni je sve to teško palo - ispričala je Katarina.

