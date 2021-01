MARIJA KILIBARDA OTKRILA DA JE BILA OPLJAČKANA: Trčala sam kao luda za njim, skočila mu na leđa, a on me UJEO!

Marija Kilibarda otkrila je da je jednom bila žrtva lopova u Parizu kada joj je ukradena veća količina novca.

Naime, voditeljka je otkrila šta se desilo, kao i da se tada fizički obračunala sa pljačkašem.

foto: Printscreen/Instagram

"Kada sam prvi put bila u Parizu na jednoj "tezgi" zaradila sam u to vreme dosta novca. Neiskusko sam ih samo stavila u novčanik u torbu i otišla sa prijateljicom u šetnju po centru grada i bila fascinirana Ajfelovim tornjem. Dok sam ja tako gledala i njega, samo sam osetila kako me je neko snažno gurno s leđa i oteo mi torbu punu dokumentara i novca", rekla je Kilibarda u podkastu kod Galeba Nikačevića i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

"Trčala sam kao luda za njim, u jednom trenutku on je čak i bacio moju torbu, ali je uzeo novčanik. Bila sam srećna što sam makar dokumenta spasila, u to vreme bez pasoša i vize koju smo morali da imamo, nisam ništa mogla. Ipak, nastavila sam da jurim za njim i uspela sam čak i da ga uhvatim i skočim mu na leđa. Vikala sam da mi da novčanik. Međutim, on me je ujeo za ruku, ja sam od bola pala i uspeo je da pobegde."

Kurir.rs/K.Đ/Informer

