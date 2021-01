BOJANOVA ALEKSANDRA UKLJUČILA SE U SCENIRANJE NA KURIR TELEVIZIJI: Postavila mu samo jedno pitanje, njegov odgovor je URNEBESAN!

Bojan Vasković u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji dobio je specijalno iznenađenje.

Naime, u jednom trenutku njegova supruga Aleksandra uključila se u program i ispričala koliko je Bojan pažljiv otac i suprug, ali je imala i pitanje za muža.

"Kada ćemo odgledati neki film?", pitala je Aleksandra, a Bojan odgovorio:

"Imamo mi vremena, nego ja uvek zaspim. Zaspao sam u pozorištu i bioskopu, sve je dobro, sve je interesantno, ali nekako se ušuškam. U jednom filmu su pucale bombe sve vreme, a ja sam tako slatko zaspao. Ljutila se na početku, više ne, ali se navikla."

Bojanova žena je lekar, a pevač je povezao muziku i medicinu.

"Toliko sam ljudi sreo, doktora nauka, velikih stručnjaka, koji se bave muzikom. Izgleda da je to nešto što ide zajedno. Meni to nije nespojivo. Ona je jako talentovana, često joj kažem da je talentovanija za pevanje od mene kad sam počinjao. Terao sam je, ali ona kaže da će da se bavi svojim stvarima. Anđelina je talentovana, ali vuče gene. Ja bih voleo da Aleksandra peva, ne volim to da forsiram, ali šta god otpeva, naježim se više puta. Uz mene je naučila da peva Silvanu. Jednom ja dolazim kući na početku zajedničkog života, ona pegla, i pusti narodnjake. Nateraću je ja, samo tražim pravi momenat", rekao je on, pa progovorio o deci:

"Ja ću da potvrdim što je ona rekla, dece nikad dosta. Ona ima sestru i dva brata, moja majka ima tri brata, sve kreće iz porodice. Svejedno šta je, samo neka je živo i zdravo."

