NIJE MOGAO DA DOĐE DO VAZDUHA, MOLILA SAM BOGA DA GA NE STAVE NA RESPIRATOR! Pevačeva žena prvi put progovorila o njegovom STANJU!

Pevač Ljuba Perućica bio je u bolnici usled posledica korona virus, a njegova supruga, Katarina Kolozeus pričala je o teškom periodu kroz koji su prošli.

– Iskreno, bio je to jako težak period, pogotovo što su mi ruke bile vezane i nisam imala načina da mu pomognem. Svesna sam bila da korona postoji, ali nisam bila svesna da neko mlad može da bude toliko loše. Najgore je bilo što Ljuba nije bio u stanju da razgovara jer nije mogao da dođe do vazduha, a ja kada ga takvog čujem odmah pomislim na najgore. Noćima nisam mogla da spavam, kroz glavu su mi prolazile crne misli, nisam bila pored njega i nisam mogla da znam kako je, samo sam molila Boga da ga ne stave na respirator jer sam znala da su onda male šanse da se oporavi. Nažalost, naš komšija je preminuo baš u danu kada je Ljuba najlošije zvučao i definitivno sam sigurna da mi je to bio najteži dan, dan kada nisam mogla da iskontrolišem strah koji sam osecala. Slavila sam dan kada sam ga pozvala, a on nije pokušao da mi prekine vezu nego je imao snage da razgovara - otkrila je Katarina.

foto: Instagram screenshot

Ona je sve vreme bila negativna na virus korona i ona se nije zarazila, iako je bila okružena osobama koje su imale koronu. Nažalost, ovaj virus je bio fatalan za jednu dragu osobu iz Katarinine porodice.

– Za mene, za nas, za moju porodicu je 2020. godina bila jako teška, a pogotovo poslednja dva meseca, jer su se svi razboleli. Ljuba i ja smo jedva uspevali da svima koliko toliko pomognemo. Bilo je jako stresno, užasan strah da neko od mojih najvoljenijih ne umre. U najgorem periodu kada su sve bolnice bile pune, majka i otac su mi dobili upalu pluća i morali su u bolnicu, brat i snaja su dobili visoke temperature i bili su loše. Mi smo se najviše plašili i čuvali zbog bake, jer je taj dan kada je moj otac otišao u bolnicu pala i slomila kuk koji nisu mogli da joj operišu pošto joj je srce bilo slabo. Na žalost sudbina joj je bila da i ona dobije upalu pluća da ode u bolnicu i da joj se otkaze operacija srca. Taman kada smo pomislili da se situacija malo smiruje i kada smo se ponadali da će baka uspeti da se oporavi, pošto je izašla iz bolnice kao neko ko je ozdravio... Nažalost, njeno srce ipak nije izdržalo, korona je ostavila posledice na njeno oslabljeno srce, dobila je tromb i zauvek nas je napustila - ispričala je supruga našeg popularnog pevača.

