CECA SA VELJKOM I ANASTASIJOM STIGLA NA POMEN ARKANU: Zapalili sveće na Željkovom grobu, sin služio ŽITO (KURIR TV)

Na današnji dan navršava se 21 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Na Novom groblju u Beogradu održan je pomen kom su prisustvovali folk diva Svetlana Ceca Ražnatović zajedno sa decom Anastasijom i Veljkom.

Ceca je došla u crnoj bundi, kao i njena ćerka Anastasija, a sve troje su nosili zaštitnu masku i tako se pridržavali epidemioloških mera. Sveštenik je održao pomen. Kao što skoro svake godine, Veljko je služio žito, a svi prisutni su zapalili sveće.

1 / 14 Foto: Zorana Jevtić

Kao i svake godine, na pomen su došli najbliži prijatelji, Cecina sestra Lidija, kao i oni koji su se nekad družili sa pokojnim Arkanom.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Podsetimo, Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine oko 17. časova u hotelu "Interkontinental" u Beogradu. Sa njim su ubijeni i njegovi prijatelji i kolege, bivši radnici saveznog SUP, pukovnik Dragan Garić i major Milenko Mandić koji je bio i pripadnik Arkanove garde.

Svetlana Ceca Ražnatović u Sceniranu na Kurir TV je kroz suze pričala o ubijenom suprugu i ocu svoje dece.

"Naš odnos se zasnivao na ljubavi, očima smo se razumeli, to je jedno ogromno poverenje. Nisam bila gruba, ali naravno da sam sve mogla da mu kažem. Bili smo tandem, podržavali smo se, sve sam uradila da ga izvučem iz politike, smatrala sam da to nije za njega. On je bio veliki patriota. Jedni govore da je bio strah i trepet, drugi da je kukavica, o Željku je sve i svašta pričano, ja sam sa njim bila u dobru i zlu, zadnje trenutke je proveo pored mene", rekla je Ceca u Sceniranju.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Nisam srela hrabrijeg čoveka u svom životu. Nije tačno da su ga se svi plašili, zašto bih se i ja plašila čoveka koga sam sama izabrala? Mislim, svi mi znamo koje on, nije on bio profesor muzike, niti ja živim u nekim iluzijama. Za mene je bio najdivniji, najtopliji otac na svetu, znači on može da bude ozbiljna konkurencija svim majkama, znam kako se brinuo o svoj deci, ja sam živela kao princeza na zrnu graška. Bili smo srećni jedno pored drugog", objasnila je Ceca.

Pevačica je ovih dana bila u centru pažnje medija jer je uplovila u novu romansu sa ugostiteljem Bogdanom Srejovićem, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

foto: Zorana Jevtić, Mondo/Stefan Stojanović

Ceca je ovih dana bila u centru pažnje medija zbog svakako veselijih tema. Ona je uplovila u novu romansu sa ugostiteljem Bogdanom Srejovićem što je privuklo veliku pažnju javnosti.kurir.rs

Kurir